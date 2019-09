Deux journées pour traquer la couleur au coeur du patrimoine

En images



Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne

On doit l’imposant bâtiment de la place Chauderon 8 à l’architecte Francis Isoz. Construit en 1910 pour le Crédit Foncier Vaudois, il abrite une somptueuse galerie, une verrière et regorge de marbres et de vitraux Art déco. J. JOUSSON





Temple de Gilamont, Vevey

L’illustration d’une collaboration entre un architecte, Eugène Blauer, et un artiste peintre et verrier, François de Ribeaupierre. Des dalles de verre hexagonales, insérées dans le béton, créent un effet kaléidoscopique coloré à l’intérieur. DR





Château de La Sarraz, La Sarraz

La visite de l’exposition revient sur le travail d’artistes, tels que László Moholy-Nagy ou Oskar Schlemmer, qui ont pris part aux importantes réflexions menées sur les formes et les couleurs dans les années 1930. G. BOSSHARD