Deux nouveaux bateaux pour les pendulaires

L’offre pour les pendulaires qui traversent le Léman va être sérieusement revue à la hausse. Le Canton de Vaud et les autorités de France voisine se sont engagés à acheter deux nouveaux bateaux et à doubler la cadence entre la capitale vaudoise et Évian-les-Bains dès 2022. Une «convention de coopération» allant dans ce sens a été signée jeudi, en présence de la présidente du Conseil d’État vaudois Nuria Gorrite, accompagnée par son collègue Pascal Broulis, ainsi que la présidente de la Communauté de communes du pays d’Évian Josiane Lei et du président de Thonon Agglomération Jean Neury.

Pour les responsables politiques des deux côtés du lac, il s’agit d’une réponse concrète et durable aux enjeux climatiques et environnementaux. Une commande groupée de deux nouveaux bateaux pour la CGN a donc été validée. Un appel d’offres est lancé pour un navire de 700 places qui doit être «performant et écologique». Il sera affecté à la ligne Lausanne-Evian dès 2022 en plus du bateau «Léman». Le deuxième bâtiment assurera la liaison Lausanne-Thonon, à l’horizon 2023. Il remplacera le «Ville de Genève» qui lui sera affecté à la ligne Nyon-Yvoire.

Cette «convention de coopération» règle aussi le principe d’une répartition à parts égales entre la France et la Suisse du déficit d’exploitation des lignes lacustres transfrontalières, soit environ 4 millions par an.