Deux psys jugés pour escroquerie à la facturation

Ils invoquent leur partenariat enregistré pour expliquer que s’être mis à travailler ensemble n’a rien d’une association de malfaiteurs. Ce psychiatre et ce psychothérapeute répondent depuis lundi devant le Tribunal correctionnel d’escroquerie et de faux dans les titres dans l’exercice de leurs professions respectives pratiquées sous la même enseigne. Il est notamment reproché au premier d’avoir permis au second de facturer des prestations inexistantes dans des circonstances assez troubles.

Juillet 2013, un début d’incendie éclate dans un centre privé de psychothérapie à Lausanne, où sont employés les deux prévenus en tant que salariés. À la demande des pompiers, un contrôle de la liste des personnes présentes ou non dans les locaux est effectué. Chose aisée pour le personnel, les allées et venues étant mémorisées par un badge nominatif d’accès. Mais il y a un problème.

Un examen poussé de ces données révèle que les heures de présence d’un psychothérapeute ne correspondent pas à ses périodes de travail facturées à l’assurance maladie. Il est bien trop souvent absent pour qu’on lui attribue autant de prestations. De fait, cet homme, employé et rémunéré à temps plein par le centre, se dédouble dans un cabinet médical en ville, dans une pratique privée ouverte avec pour médecin répondant le psychiatre du centre dont il est le compagnon. Cela aurait été fait en accord avec l’entreprise, en compensation de la suppression des bonus qu’ils recevaient pour leurs heures supplémentaires.

Au président qui lui demande comment il explique ce décalage entre ses absences et la facturation, le psychothérapeute répond: «Je le conteste. Le système de badges n’était pas fiable.» Quand le juge s’étonne de plusieurs dizaines de factures pour un mois d’août alors que le couple était en vacances, il affirme: «C’est une erreur, on peut facilement se tromper en entrant les données dans le système, il s’agissait du mois de septembre.»

Cinq ans d’enquête

Après cinq ans d’enquête, le Ministère public retient que le psychothérapeute pratiquait par ailleurs une surfacturation systématique dans ce centre. L’intéressé l’admet, mais il soutient que c’était à la demande de la direction. Pourquoi ne pas l’avoir dénoncée? «J’avais peur d’être licencié. Je suis de nationalité étrangère, on me disait que je risquais d’être renvoyé dans mon pays.» Logé à la même enseigne, le psychiatre assure, quant à lui, avoir résisté à la consigne de surfacturation qui aurait régné dans le centre. Une plainte pénale déposée contre ce centre a été définitivement classée.

Le psychothérapeute a été licencié. Son compagnon a démissionné par solidarité. La société qui exploite le centre dit avoir perdu plusieurs patients qui ont suivi ces deux soignants dans leur pratique indépendante. Elle réclame 45 000 francs. Un assureur en veut 12 000. Quant à la Caisse des médecins, elle a déjà été remboursée par les prévenus. Verdict prochainement. (24 heures)