Deux syndicalistes crient au scandale judiciaire

Trois ans plus tard, une partie de l’affaire Alpen Peak s’étire encore en justice, au point d’arriver devant le Tribunal fédéral. Souvenez-vous: à l’automne 2016, des ouvriers polonais de la société neuchâteloise Alpen Peak, soutenus par le syndicat Unia, s’étaient mis en grève pour dénoncer des conditions de travail indécentes. Ils avaient occupé durant deux semaines un chantier situé à Sainte-Croix. Les Conseils d’État vaudois et neuchâtelois avaient finalement mené une médiation et obtenu que la société verse 62 000 francs, notamment pour des heures supplémentaires impayées, comme solde de tout compte. Les plaintes réciproques déposées durant le conflit devaient aussi être retirées.

L’une d’elles a échappé au cadre des négociations car elle n’émanait pas directement des parties mais de l’épouse du directeur. Sa plainte se rapporte à une altercation avec deux secrétaires syndicaux alors que ceux-ci diffusaient des tracts dans son quartier. Les versions divergent sur ce qui s’est passé ce jour-là, mais en première instance, les deux ex-employés d’Unia avaient été condamnés pour injures. Ces derniers ont fait recours mais le Tribunal cantonal a confirmé la sanction début 2019. Chacun d’eux doit verser près de 9000 francs.

Scandalisés, ils annoncent qu’ils s’en remettent désormais au Tribunal fédéral, évoquant «un délit de syndicalisme» et «des dysfonctionnements judiciaires». «Nous contestons le fond du dossier, mais la justice ne s’y intéresse pas, ça pose des questions sur son fonctionnement», démarre Laurent Tettamanti, l’un des deux concernés. «En présence de témoignages contradictoires et imprécis, il faudrait effectivement appliquer la présomption d’innocence, enchaîne leur avocate, Charlotte Iselin. L’acte d’accusation est contraire à ce qui leur est finalement reproché, certains faits ne sont pas mentionnés dans la plainte mais sont retenus dans la décision. C’est un jugement qui ne me convainc pas.»

Les prévenus sont persuadés que l’instruction a été menée à charge et qu’ils paient leur engagement. «Si des actes légers de dénonciation d’entreprise sont criminalisés alors les milieux syndicaux et les citoyens peuvent s’inquiéter. Le Parquet vaudois semble avoir un problème avec ça, je suis presque persuadé que Genève aurait classé l’affaire», tonne Laurent Tettamanti. Il se dit prêt à saisir «les instances européennes».