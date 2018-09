Didier Piguet de nouveau coupable d'escroquerie

Didier Piguet vient d’être de nouveau reconnu coupable d’escroquerie par métier et de faux dans les titres. Et en prime, de vol. Après le Tribunal de Genève en 2009 qui lui avait asséné 6 ans de prison, cette fois c’est celui de Lausanne qui l'a condamné.

Les faits retenus par les juges vaudois remontent à quelques mois après le verdict genevois, alors suspendu par une procédure de recours finalement perdue.

Indulgence circonstanciée

La peine de 3 ans et 4 mois de prison ferme infligée à Lausanne est sensiblement inférieure à celle requise par le Ministère public. Celui-ci avait demandé 5 et demi ferme. Cette clémence s’explique essentiellement par la prise en compte du temps écoulé depuis le début de cette affaire – plus de 8 ans! – qui a occupé successivement plusieurs procureurs.

Le jugement n’a pas retenu la proposition du Parquet demandant que le verdict soit officiellement publié afin que la population soit mise en garde. Il a cependant assorti celui-ci d’une «interdiction pour 5 ans d’exercer, à titre de salarié ou d’indépendant, toute activité d’intermédiaire financier».

Plus de 1 an en préventive

C’est en effet dans des activités de ce type qu’a sévi l’ex-golden boy et ex-président du Servette FC début 2010. Interpellé en mai de cette même année, cela lui avait valu 396 jours en préventive.

L’accusé répondait d’une trentaine d’infractions au préjudice de connaissances. Lui-même endetté de plusieurs millions de francs, il faisait miroiter des gains pharamineux en proposant de participer à une opération boursière qui n’a finalement pas eu lieu. Cela lui aurait rapporté au moins 300'000 francs. Par ailleurs, des tentatives d’emprunts bancaires à hauteur de 800'000 francs avaient échoué. Face aux juges, l’intéressé, qui s’est engagé dans des remboursements, se considérait comme moralement, mais non pénalement, coupable. (24 heures)