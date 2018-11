Dimanche électoral dans le canton de Vaud

En route vers un 2e tour dans le Gros-de-Vaud, pour une toute petite voix

L’élection se solde sur un ballottage à Daillens et Montanaire. Les Exécutifs de Bettens et Pailly sont au complet.

Les électeurs de Daillens et Montanaire se donnent rendez-vous pour un second tour. À Daillens, avec 155 suffrages sur 311, il a manqué une petite voix à David Eggimann, métreur de 44 ans, pour valider son entrée à l’Exécutif. Deux autres candidates briguaient le siège laissé vacant par Rita Dolci: Laurence Bally (plus de 17% des voix), économiste bancaire, et Gwenaelle Moduli (plus de 28% des voix), jeune secrétaire comptable de 31 ans. Les candidatures pour le second round sont ouvertes jusqu’à lundi midi. Le scrutin aura lieu le 16 décembre.

Même scénario à Montanaire, où aucun des cinq candidats n’a été désigné pour succéder au municipal Jean-Eugène Pasche. Il s’agissait de Michel Gosteli (307 voix sur 819), ascensoriste, Pascal Arbenz (223 voix), indépendant de 52 ans, Yanis Dind (73 voix), délégué médical de 51 ans, d’Alain Savary (85 voix), cafetier, et Vincent Pidoux (87 voix), jeune agriculteur.

Il n’y a eu en revanche aucune surprise du côté de Bettens et Pailly, où seul un candidat s’est présenté pour chaque commune. Dans la première, c’est Alexandre Fontannaz, agriculteur, qui reprend immédiatement le siège de Myriam Supplicy. À Pailly, Reynald Saugy, responsable commercial et ancien agriculteur de 52 ans, rejoint l’Exécutif. Il remplace Philippe Courvoisier, chargé des forêts, bâtiments et refuges, après huit ans de bons et loyaux services.

Du sang neuf dans les Communes du Nord vaudois

Quatre Municipalités du Nord devaient compléter leurs rangs ce dimanche

Au terme des scrutins, trois nouveaux municipaux et un syndic ont été élus ce dimanche. Pas de surprise à Suscévaz. La municipale de la Police des constructions, Lorna Harvey, se verra remplacée dès janvier par l’unique candidat en lice, Tony Mangone. Cet architecte s’investit au Conseil général depuis son arrivée dans la commune, il y a deux ans.

Aux Clées, Mirjam Petermann, membre du Conseil général depuis plusieurs années, a été élue pour remplacer à l’Exécutif Sandrine Buchs-Tissot, qui a quitté son poste en septembre.

À Faoug, la place de David Aebischer était convoitée par Julian Schürch et Shahla Hasher, que les électeurs n’ont pas su départager. Un second round aura donc lieu en décembre.

Après vingt-cinq ans à l’Exécutif de Grandevent, Claude-Alain Briod libère son siège de syndic pour David Ruetschi, actuel vice-syndic. Isabelle Chessa a été élue au premier tour face à Luc Thévenaz et complétera la Municipalité dès janvier.

Dimanche électoral chargé à La Côte

Bremblens connaît le nom de son nouveau syndic. Ballottage à Founex et Buchillon.

À Signy-Avenex, Bruno Dard reprendra le poste du municipal Michel Bally au 1er janvier. Il a été élu au premier tour, avec 117 voix sur 171. Cet enseignant en marketing faisait face à la vice-présidente du Conseil général, Corinne Besson.

Le chef de la Protection civile vaudoise, Louis-Henri Delarageaz, complétera quant à lui la Municipalité de Bremblens à la suite du départ du syndic Éric Bühler. La syndicature revient quant à elle à Yves Cornu, chargé notamment du dicastère des transports et des affaires culturelles.

Pas d’heureux candidat pour la Commune de Buchillon, où le taux de participation s’est élevé à 50%. Aucun des quatre prétendants au poste laissé vacant par Anne Tosi n’a obtenu la majorité absolue (111 bulletins). Pierre-Frédéric Guex, président des cliniques vaudoises, termine en tête de ce premier tour, avec 81 voix. Il devance Julien Vulliet (51 voix) et Geoffroy Ganshof (45 bulletins). Michèle Morand ferme la marche avec 32 voix. Les candidatures sont ouvertes jusqu’à mardi midi, en attendant le résultat du second tour, le 16 décembre.

Founex n’a pas davantage pu compléter les rangs de son Exécutif. Parmi les trois candidats à briguer le poste d’Evelyne Pfister Jakob, c’est Lucie Kunz (Entente Centre Droite), assistante de direction, qui obtient le meilleur score avec 383 voix sur 796 bulletins valables. À 17 voix de la victoire seulement.

À Chigny, c’est Gil Richard, anciennement municipal à Apples, qui reprend la place du démissionnaire Victor Recarey. Ce directeur de société en gestion technique était l’unique candidat en course. Tout comme Sébastien Cottier à Burtigny, laborantin en chimie presque automatiquement élu. Il succède à Claudio Cairoli.

Les Vaulis ont quant à eux élu à la Municipalité un enfant du village en la personne de Sylvain Pécoud. Ce jeune exploitant agricole remporte largement le scrutin avec 206 voix sur 377. Trois autres candidats briguaient le dicastère du sortant Christian Durand: Christophe Aviolat, infirmier (81 voix), Charles-Maurice Émery, retraité (27), et Erich Epple, chauffeur scolaire (54). Tous sont membres du Conseil communal.

À Yens, enfin, on attendait deux noms à la suite de la démission de Charlotte Humbert et de Manuel de Sousa, respectivement chargeés des Affaires sociales et des Finances. C’est finalement Stéphane Boss, responsable dans l’immobilier de 36 ans, qui a été élu uniquement, devant la secrétaire du Conseil communal Sylvie Berset et les conseillers Patrick Laurent et Nicolas Rochat. On ignore encore quel dicastère il reprendra. Un second tour est prévu pour compléter l’Exécutif.

(24 heures)