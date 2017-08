«Dire que l’on souffre de troubles psy reste difficile»

Souffrir de troubles psychiques n’empêche pas de militer pour défendre ses droits. Pour les 30 ans du Groupe d’accueil et d’action psychiatrique (Graap), un livre retrace l’histoire de cette association vaudoise créée pour et avec des patients psychiatriques. Il rassemble des témoignages qui éclairent leur lutte pour être traités comme tous les autres citoyens. Rencontre avec Stéphanie Romanens-Pythoud, qui cosigne l’ouvrage.

Comment est née cette association si particulière?

L’initiative est venue de Madeleine Pont, alors assistante sociale auprès des personnes malades psychiques. Elle a senti qu’on ne pouvait pas se contenter d’un travail individuel auprès des patients, mais qu’il leur fallait aussi une dimension collective et qu’ils étaient les meilleurs experts de leurs problématiques. A la création de l’association, le premier besoin qu’ils ont exprimé était de pouvoir se réunir. A l’époque, les hospitalisations commençaient à se raccourcir et les patients se retrouvaient dans l’isolement à leur sortie d’hôpital. Le Graap a créé un cercle où ils étaient accueillis tels qu’ils étaient.

Comment étaient traités les patients il y a trente ans?

Ils étaient très peu entendus par les professionnels. L’usage des premiers neuroleptiques était assez récent, et la désillusion face à ces traitements commençait tout juste à s’installer. Pourtant, on accordait encore peu de crédit aux patients qui parlaient d’effets secondaires. Dans ce livre, plusieurs témoignages évoquent aussi les entraves qu’on utilisait à l’époque pour immobiliser les malades.

Comment ont-ils combattu ces pratiques?

Le Graap est l’héritier de mouvements beaucoup plus contestataires, et clairement antipsychiatriques, des années 60-70. Contrairement à eux, l’association a toujours travaillé avec les milieux médicaux, mais sans s’interdire d’aborder les sujets qui fâchent. Elle a contribué au débat sur les mesures de contention par exemple, grâce à la récolte et à la publication de témoignages de patients et en intégrant des groupes de travail. Lorsque la loi a strictement encadré cette pratique (ndlr: en 2013), celle-ci avait déjà quasi disparu grâce au simple fait d’en parler.

Il fallait une prise de conscience du milieu médical?

Il faut se rappeler que dans les années 50, le médecin était tout-puissant. Les mentalités ont mis du temps à changer et les associations de patients ont eu leur rôle à jouer. Mais le psychiatre a aussi été petit à petit entouré d’autres professionnels qui l’ont remis en question. Aujourd’hui, les soignants diront qu’il n’est pas possible de traiter une personne sans sa participation active, mais le manque d’écoute continue de revenir dans les témoignages des patients. Dans le livre, une femme explique bien que, même en plein délire, il faut continuer de lui parler et qu’une part d’elle-même reste toujours capable de comprendre et de se souvenir.

Que dire du regard de la société? A-t-il aussi évolué?

Il y a encore beaucoup à faire à ce niveau-là. Aujourd’hui encore, dire que l’on a des troubles psychiques reste très difficile. Les patients ressentent fortement le fait que la presse et le cinéma parlent surtout de maladie mentale lorsqu’il est question de fous furieux ou d’histoires torturées.

A quels niveaux faut-il agir?

La société valorise encore énormément le travail rémunéré comme seul moyen de s’intégrer, alors qu’il y a d’autres manières de contribuer à la société, comme le bénévolat. Je n’ai jamais entendu une personne atteinte de troubles psychiques me dire qu’elle ne veut pas travailler, mais dans de nombreux cas, les conditions du marché du travail de plus en plus exigeantes rendent illusoire la reprise d’une activité. La réinsertion professionnelle pèse encore trop souvent sur les seules épaules des personnes atteintes dans leur santé psychique. Les entreprises doivent aussi faire un pas plus important pour leur rendre accessibles des postes de travail.

