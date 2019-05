Disparition de l’ancien évêque Amédée Grab

Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a annoncé lundi le décès de Mgr Amédée Grab, qui a été son évêque de 1995 à 1998. L’homme d’Église a également été à la tête du diocèse de Coire de 1998 à 2007 et a présidé la conférence des évêques de Suisse de 1983 à 2006. Il est décédé de manière inattendue à l’âge de 89 ans, dimanche, à Roveredo, dans les Grisons.

«Nous sommes nombreux à en garder un souvenir désormais ému», a déclaré Mgr Charles Morerod, actuel évêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg dans un communiqué. Né en 1930, à Zurich, cet «enfant de Genève» a grandi dans les quartiers des Grottes et de la Servette avant d’accomplir ses études à l’abbaye d’Einsiedeln (SZ). Devenu novice à 19 ans au sein de l’ordre monastique de Saint-Benoît, il a été ordonné prêtre à 24 ans, abandonnant le prénom d’Antoine-Marie pour celui d’Amédée.

C’est en 1987 qu’il a rejoint le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg en tant qu'évêque auxiliaire. Basé alors dans la Cité de Calvin, il a ensuite été appelé à la succession de l’évêque Pierre Mamie à Fribourg. S’il a assumé ces fonctions pour à peine trois ans, il laisse encore aujourd’hui le souvenir d’une personnalité chaleureuse. «Nous sommes plusieurs à avoir regretté son départ lorsqu’il a été nommé évêque de Coire, relève l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal pour le canton de Vaud. J’étais encore au séminaire à cette époque, et je me souviens du sourire bienveillant qu’il avait toujours.»

En tant qu’évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, il a notamment lancé l’Assemblée diocésaine AD 2000, un processus de réflexion réunissant prêtres et laïcs dans le but de donner un nouvel élan au diocèse. Apprécié pour ses qualités de diplomate, il a été appelé dès 1998 à rejoindre l’évêché de Coire afin de succéder à Mgr Wolfgang Haas dans un climat particulièrement tendu. Il est devenu le premier évêque de Coire à être nommé selon le décret papal «Etsi salva», soit sans que le chapitre soit consulté.

En tant que président de la Conférence des évêques de Suisse, il a notamment pris position contre le durcissement du droit d’asile, en 2005, et en faveur de l’autorisation de construire des minarets, en 2006. Il a quitté ses fonctions d’évêque de Coire en 2007, à 77 ans, deux ans après avoir donné sa démission au pape. (24 heures)