Dix francs dans l’enveloppe pour booster les sondages

En cette fin d’été, c’est un courrier que nombre de Suisses aimeraient bien relever dans leur boîte aux lettres, histoire d’adoucir la rentrée. Ils ne sont cependant que quelques milliers à l’avoir reçu: une demande de participer à un sondage national, organisé par l’Institut lausannois de recherches économiques et sociales M.I.S Trend, contenant une agréable carotte en guise de motivation, à savoir un billet de 10 francs tellement neuf qu’on le croirait tout droit sorti de l’imprimerie et repassé de frais.

«C’est vrai que c’est une sacrée motivation pour les gens que nous sollicitons. Avant cela, nous enregistrions des retours de l’ordre de 25%. Depuis que nous avons glissé un billet de 10 francs à l’intérieur du courrier, ce taux est passé à près de 60%», admet Mathias Humery, directeur associé chez M.I.S Trend. L’enquête en question est commandée par la Fondation Mediapulse. Cette dernière, comme la loi fédérale sur la radio et la télévision l’exige, doit réaliser un tel sondage national une fois par an. Celui-ci porte sur l’accès aux médias électroniques dans les foyers suisses. Il ne demanderait que sept minutes pour être rempli. «Le billet de 10 francs, c’est ce qu’on appelle un cadeau «inconditionnel». Cela ne concerne pas nos sondages par téléphone, où seule une loterie est proposée», poursuit Mathias Humery. D’après lui, l’investissement en vaudrait largement la chandelle. On parle de 10'000 envois.

Des gens renvoient le billet

Reste que si 60% des gens contactés jouent le jeu, ils sont 40% à ne pas répondre au sondage. Et donc à garder le billet de 10 francs? Mathias Humery: «Ce n’est pas totalement exact. Parmi ces 40% qui ne remplissent pas le questionnaire, il y en a pas mal qui nous renvoient le billet par courrier.» Dans ce cas de figure, ils contreviennent, tout comme M.I.S Trend, au règlement de La Poste. «Je me suis renseigné avant de mettre de l’argent dans une enveloppe. Ce n’est certes pas recommandé, mais ce n’est pas interdit non plus», assure le directeur.

Pas conseillé par La Poste

Depuis plus de dix ans, l’envoi d’argent est en effet exclu du transport, conformément aux règles internationales de l’Union postale universelle qui régissent le transport international postal, auxquelles la Poste suisse se conforme. L’envoi d’argent par courrier est ainsi «fortement déconseillé», y compris par recommandé, au même titre que les armes, les accessoires d’armes, les munitions, les métaux précieux, les bons, les timbres postaux valables pour l’affranchissement, les chèques non barrés ou encore les cartes à prépaiement. En cas de perte ou d’endommagements de tels envois, l’expéditeur devra faire une croix dessus, La Poste déclinant toute responsabilité.