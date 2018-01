Dix jours de fête intense autour du blé et du pain

Du 15 au 26 août prochain, Échallens, le Gros-de-Vaud, voire l’ensemble du canton fêteront pour la quatrième fois le blé et le pain lors de la fête du même nom. Un grand spectacle en plein air, intitulé Solstices , constituera comme lors des précédentes éditions en 1978, 1998 et 2008 le cœur de la fête. Joué par cinq cents acteurs et figurants et accompagné par deux cents chanteurs, il sera présenté à huit reprises. Près de 40'000 spectateurs pourront ainsi découvrir une fable fantastico-historique imaginée par un quatuor d’auteurs: David Deppierraz, Denis Correvon, Stefania Pinelli et Yasmine Saegesser.

La place Court-Champ, située à l’entrée Sud du bourg, offrira une scène de 2000 m2 accueillant une reconstitution du paysage du Gros-de-Vaud au Moyen Âge. Une époque où les habitants souffraient d’une grande famine, au point que les habitants d’Échallens en ont hérité leur surnom de Rondze-Mulets, littéralement les «rongeurs de mulets». Pour y remédier, trois héros – le guerrier Baral, l’inventeur Lancelin et l’alchimiste Aurore – partiront à la recherche de la terre, de l’eau, de l'air et du feu. Quatre éléments indispensables pour faire pousser le blé, puis cuire le pain. Ces derniers seront symbolisés par des créatures géantes et articulées. À noter que la billetterie est déjà ouverte sur le site de la fête, avec des tarifs s’échelonnant de 70 à 100 francs en fonction des catégories de sièges (tarif enfant – 50%).

«Nous travaillons sur un programme de dix jours de festivités adaptées à toutes les générations»

Mais la fête débordera largement de la scène de la place Court-Champ pour s’étendre à l’entier du bourg. «Nous travaillons sur un programme de dix jours de festivités adaptées à toutes les générations», explique le président de la commission animations, Jérémie Crisinel.

Comme lors des précédentes éditions, une quinzaine de caveaux tenus par des sociétés locales seront installés au cœur du chef-lieu de district. Mais ils ne seront qu’un des éléments du riche programme planifié. «Nous avons imaginé trois pôles thématiques, poursuit le président de la commission. Un premier à la place de la Gare, avec une grande scène qui accueillera des concerts et une piste de danse en sable, où pourront également se dérouler des démonstrations équestres. Un second sur la place de l’Hôtel-de-Ville, dédié aux produits du terroir. Et un dernier sur la place du Château destiné à la jeunesse.» Et pour être sûre de viser juste sur ce dernier site, la commission a décidé de sous-traiter le programme des animations de ce lieu en le confiant à des organisateurs de la tranche d’âge concernée.

Expo en plein air

Sur l’ensemble du bourg seront également répartis six points scéniques où se produiront par tournus des artistes de rue. La culture sera aussi à l’honneur avec «La promenade des sculptures», une exposition en plein air d’œuvres qui prennent forme en ce moment dans les ateliers d’une vingtaine d’artistes régionaux.

Les responsables de l’animation ont aussi décidé de différencier trois journées thématiques. Celle du samedi 18 août sera ainsi spécialement consacrée aux familles, avec de nombreuses animations et ateliers spécifiques pour tous les âges. Le lendemain, dimanche 19 août, un brunch géant sera organisé tandis qu’un grand cortège défilera dans les rues du bourg durant l’après-midi. Enfin, une semaine plus tard – le samedi 25 août –, c’est le sport qui sera à l’honneur avec une journée organisée en collaboration avec les clubs de la région. Elle proposera des activités style rallye ou randonnée à vélo, mais plutôt orientées sport plaisir.

À noter enfin que si, à quelques postes près, l’équipe du spectacle Solstices est désormais au complet, de nombreux bras sont encore recherchés pour faire fonctionner les cantines et autres caveaux, guider les artistes au travers des ruelles du bourg ou gérer les parkings. Les personnes intéressées peuvent déjà s’annoncer sur le site de la fête pour quelques heures ou quelques jours, en fonction de leurs envies et de leurs disponibilités.

Politique: Les soins dentaires feront polémique

Les Vaudois sont appelés à voter le 4 mars sur l’initiative de la gauche radicale «Pour le remboursement des soins dentaires». Ce texte propose d’introduire dans la Constitution cantonale un article qui exige une assurance obligatoire, ainsi qu’un dispositif de prévention et un réseau de policliniques dentaires régionales. Le programme serait financé par les salariés et les employeurs, avec une cotisation paritaire de 0,5% environ. Pour compléter ce financement, l’État garantirait une participation. Le prix de cette assurance dentaire est estimé à quelque 300 millions de francs. Ces dernières semaines, les députés du Grand Conseil se sont farouchement affrontés, au point d’enterrer le contre-projet que proposait le Conseil d’État. Le gouvernement avait notamment envisagé de cibler les aides sur les enfants et les personnes vulnérables. Les coûts devaient être compensés par une taxe sur les boissons sucrées et un prélèvement de 0,06% sur le salaire des actifs. La majorité de droite du Grand Conseil a commencé par détricoter ce montage à 38 millions, avant de voter son annulation pure et simple dans un geste vindicatif à l’attention de la majorité de gauche du gouvernement. Cette dernière venait en effet d’annoncer qu’elle soutiendrait l’initiative, vu le tour qu’avaient pris les débats. De quoi, désormais, brouiller les pronostics. Alors que le texte était pressenti comme perdant devant le peuple, le voilà mieux soutenu que prévu. Reste que les coûts importants de cette assurance pour les dents risquent de défriser l’électorat. Et les opposants vont sans doute se déchaîner en évoquant les effets sur nos porte-monnaie, argument toujours très entendu.

