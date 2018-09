Douze millions pour le projet d'une prison à Orbe

Le futur pénitencier des Grands-Marais verra le jour en deux étapes. Il remplacera le Bois-Mermet à Lausanne, un édifice plus que centenaire, qui doit fermer. La prison, qui comportera des locaux modulables, pourra accueillir jusqu'à 216 détenus à l'horizon 2025. Elle disposera à terme de 410 places. «En tout, le site d'Orbe comptera quelque mille places de détention d'ici à quelques années», a calculé Claude Schwab (PS).

L'ensemble des groupes politiques ont soutenu le crédit d'étude, qui a été approuvé par 117 voix contre une et trois abstentions au vote final. Pour l'UDC Denis Rubattel, la nouvelle prison permettra de répondre à «la pénurie chronique de places de détention». Les montants engagés ont suscité des remarques: «12 millions pour un crédit d'étude, c'est beaucoup, mais le projet est ambitieux et permet des synergies», a relevé Pierrette Roulet-Grin (PLR).

Près de 280 millions de francs

Plus polémiste et rappelant que le coût total de la prison devrait avoisiner les 280 millions, Guy Gaudard (PLR) a demandé si on construisait une prison ou un cinq-étoiles. La conseillère d'État Béatrice Métraux a rappelé que le projet répondait simplement aux normes fédérales en la matière, rien de plus.

Le canton construit une prison du XXIe siècle, a ajouté Claude Schwab. Oui, il est prévu une douche par chambre, mais aujourd'hui les douches collectives peuvent être des lieux de règlements de comptes. Les douches individuelles allègent le travail des gardiens, a-t-il expliqué. (ats/nxp)