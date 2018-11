Église réformée: un rapport étrille le Conseil synodal

Les dirigeants de l’Église évangélique réformée vaudoise (EERV) ont développé une «politique du bouc émissaire», avec des «accusations de complot» et de «contre-pouvoir», le tout saupoudré de «commérages» et de «mécanismes de concurrence». Cette vision très critique émane de la commission de gestion du Synode, le parlement de l’EERV. La cible: le Conseil synodal, c’est-à-dire le gouvernement de l’Eglise. Publié cette semaine, le rapport de la commission fait suite aux différends apparus ces derniers mois au sein du Conseil synodal, présidé par Xavier Paillard. Le dernier chapitre s’est joué en juin, lorsque l’un de ses membres, John Christin, a annoncé sa démission en plein Synode pour «déclencher une prise de conscience sur des tensions qui ne datent pas d’aujourd’hui au sein de l’Exécutif». Il s’agissait alors de la énième querelle à la tête de l’EERV, après des licenciements houleux ces dernières années. Sans dédouaner John Christin dans ce climat de tension, la commission rejoint en grande partie sa vision du Conseil synodal. La question centrale est importante: peut-on diriger une Église comme on dirigerait une entreprise? La réponse est non, selon la commission.

«Le paradigme utilisé par certains membres du Conseil synodal est entrepreneurial (une direction fonctionnant comme un conseil d’administration mené par son président, des chefs de service et des employés soumis à une hiérarchie de type pyramidal), alors que l’institution est organisée selon un modèle politique, démocratique, pourvu d’un Législatif et d’un Exécutif», note le rapport. John Christin s’était plaint d’avoir été écarté sans fondement de son dicastère, celui des Ressources humaines. Devant la commission, ses collègues du Conseil synodal ont pointé des «retards sur certains dossiers», des «notes de séances fréquemment incomplètes» et un rôle de «défenseur de l’Office des Ressources humaines» de l’EERV. Selon la commission, ce genre de motifs ne suffisent pas à écarter quelqu’un dans une Église: «Ce manque de sollicitude, dans une institution ecclésiastique, est hautement préoccupant.»

Si le Conseil synodal doit battre sa coulpe, la commission estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures à ce stade. Les élections à l’interne de l’EERV auront lieu l’an prochain et la plupart des membres du Conseil synodal, dont Xavier Paillard, ont d’ores et déjà annoncé qu’ils ne se représenteraient pas. Contactés, tant Xavier Paillard que John Christin n’ont pas souhaité s’exprimer.

«Ces affaires sont en partie dues à un défaut de jeunesse de l’EERV, note en coulisses un connaisseur de l’Église. Depuis la nouvelle Constitution vaudoise de 2003, l’Église est devenue l’employeur des pasteurs et des diacres, alors que c’était le rôle de l’État jusqu’alors. Il n’y a pas eu de réflexion, de vision réfléchie sur la manière dont la machine EERV doit être gérée.» (24 heures)