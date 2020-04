Elles incitent les enfants à écrire aux aînés

Quand on dit que de tout malheur peut sortir quelque chose de positif… C’est, en effet, en pensant à sa belle-maman récemment disparue et au plaisir qu’elle avait de recevoir des courriers que Sylvie Berney-Grobéty a imaginé Câlin postal. Le concept? Mettre en relation de manière personnalisée des enfants privés d’école et des aînés isolés dans les EMS, afin que s’établisse entre eux une «cœurespondance», selon le terme joliment inventé pour l’occasion.

Grâce à l’enthousiasme de sa comparse Sylvie Galuppo – avec qui elle forme le duo comique Les Sissi’s – ainsi que de la graphiste Amélie Buri, la structure nécessaire a été mise en place en deux temps trois mouvements. Et le 19 mars dernier, Jean-Marc Richard lançait officiellement l’opération dans son émission «Chacun pour tous».

Trois semaines plus tard, le premier bilan de l’opération est très positif. «Il s’échange désormais entre 15 et 20 messages par jour», calculent Les Sissi’s, qui s’occupent de la coordination en parallèle à leur travail et leur vie de famille. «Nous recevons aussi beaucoup de remerciements, comme ceux d’une dame de 103 ans lisant les courriers sans lunettes ou ceux d’une grand-maman valaisanne qui voit le village de son cœurespondant depuis sa fenêtre!»

Côté «émetteurs», plus de 140 enfants sont inscrits, ainsi qu’une cinquantaine de classes, alors que côté «récepteurs», 65 personnes seules se sont annoncées ou ont été signalées par des proches. C’est donc plutôt de ce côté-là que Les Sissi’s sont désormais à la recherche de contacts. «Pour que les enfants puissent personnaliser au maximum les courriers, nous avons besoin du prénom de la personne et de quelques éléments de sa vie, comme l’endroit où elle a vécu ou ses passions.»

Pour participer, d’une manière ou de l’autre, à Câlin postal, Les Sissi’s renvoient à l’adresse électronique calinpostal@lessissis.ch ou postale «Câlin postale, ch. de l’Esterel 7, 1315 La Sarraz»