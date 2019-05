En 2018, les donations et les successions ont rapporté 16 millions de francs

«C’est une bonne année qui s’inscrit néanmoins à la suite des précédents exercices équilibrés», se réjouit Pierre Rochat, municipal des Finances. Avec 159,6 millions de francs de revenus et 158,9 millions de charges, les comptes 2018 de la Ville de Montreux laissent apparaître un bénéfice de 734 000 francs. Un résultat meilleur qu’escompté au budget, qui prévoyait un excédent de charge de 2,9 millions.

La bonne surprise vient des recettes liées aux successions et donations, qui s’élèvent à 16 millions (8 millions en 2017), bien plus élevées que ne le prévoyait le budget (6,1 millions). Les recettes des personnes physiques et morales sont en revanche inférieures aux prévisions pour un montant de 3 millions.

Les charges ont pris l’ascenseur de 10,5 millions (+7,1% par rapport au budget initial). La Ville invoque le poids des participations communales en faveur des collectivités publiques, qui représente quasi le tiers des charges montreusiennes. En 2018, ces participations ont dépassé les prévisions budgétaires de 660 000 francs à cause de l’augmentation de la facture sociale et des contributions liées aux transports. «Par contre, les charges sous contrôle de la Municipalité sont inférieures au budget», note Pierre Rochat. Les aides et soutiens financiers ont été un peu plus élevés que prévu (+2.7%) Cela est dû en partie à la hausse de la subvention au Réseau Enfance Montreux et Environs.

Avec ce bon résultat, la marge d’autofinancement a passé de 1 million de francs en 2017 à 11 millions en 2018. «Notre situation financière est bonne, mais nous la considérons avec un optimisme prudent compte tenu de l’effet dents de scie provoqué par les charges dont nous n’avons pas la maîtrise», explique Pierre Rochat. La Ville devra d’ailleurs bientôt rembourser quelque 5,2 millions dans le cadre de la péréquation intercommunale et de la facture sociale. (24 heures)