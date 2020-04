En cabinet, le virus n'a jamais empêché les soins

«Je vais vous accueillir comme si vous étiez porteuse. Nous faisons ça avec tout le monde. C’est ce qu’il y a de plus logique.» Catherine Klay, infirmière, met en pratique les avertissements téléphoniques de son mari, le docteur Michael Klay, médecin généraliste à Oron-la-Ville. Elle ouvre la porte du cabinet au duo journaliste-photographe. On ne touche à rien, on ne dépose rien. Il faut avant tout mettre le masque tendu par la spécialiste, après avoir regardé sa démonstration. Dès cet instant et pendant des heures, les yeux et les voix seront nos seuls repères.

Il est 7h45 ce mardi et une fois l’hygiène d’entrée maîtrisée, on s’installe pour une matinée au cabinet Klay Polikowski Ruile. La salle d’attente a été vidée de ses lectures. Idem pour le comptoir de réception que se partagent l’infirmière et l’assistante médicale. À 8h, la ligne téléphonique ouvre et les appels pleuvent. Jamais trois minutes sans que l’une des deux doive répondre. Les questions sur le coronavirus sont légion. Les gens décrivent leurs symptômes, demandent jusqu’à quand leur isolement doit durer, ou s’inquiètent: «Il faut changer votre manière de voir: vous avez eu la chance d’être testée positive, rassure l’infirmière. Vous êtes immunisée! Pour votre patientèle, c’est super.» Une employée d’un CMS voit des collègues et patients refuser de travailler avec elle.

A la réception, Catherine Klay enchaîne les téléphones.

Certains ont simplement besoin d’un rendez-vous. Catherine Klay pousse le contrôle des symptômes pour aiguiller les patients encore plus que d’habitude. «Nous mettons ceux qui sont peu suspects de Covid en début de demi-journée et les très suspects ou porteurs en fin de demi-journée.»

Visites surprises

C’est sans compter les surprises. On sonne à la porte. Un vieux monsieur s’engage en direction de la réception. Il porte un masque. «Bonjour! J’ai un peu de toux, mal aux bronches. Je me disais qu’il faudrait peut-être faire un test.» L’assistante se rue vers lui: «Il fallait nous appeler! Ce n’est pas qu’on n’a pas envie de vous voir, mais vous venez d’entrer dans une zone propre alors que vous êtes potentiellement malade. Et votre masque, il faut le porter plus haut et pincer un peu sur le nez!» L’homme repart et promet qu’il appellera. Des scènes comme celles-ci, les deux femmes en ont vécu beaucoup durant le mois et demi écoulé.

Catherine Klay saisit son spray désinfectant et lave les poignées de porte, passe un coup sur le comptoir. On décide de compter le nombre de fois qu’elle le fera, on abandonne très vite. C’est incessant. Il n’y a que ça d’efficace: nettoyer chaque objet susceptible d’avoir été en contact avec un malade.

Les chaises de la salle d'attente sont systématiquement désinfectées.

Les patients se succèdent sans jamais se croiser: les rendez-vous ont été espacés dans ce but. Mais la brève halte en salle d’attente est systématiquement suivie d’une désinfection entière de la chaise. Idem dans le bureau du docteur Klay. Chaises, table d’examen, bureau, poignée, stéthoscope, otoscope, tensiomètre… Entre deux visites, il exécute les gestes machinalement, tout en racontant ce quotidien si étrange depuis quelque temps. Son gros travail d’adaptation est indéniable. Mais il veille à ne pas se plaindre.

Le Dr. Klay laisse tous les objets utilisés avec chaque patient sur sa table et les nettoie ensuite.

«Pas des martyrs»

Michael Klay déplore le ton adopté par certains de ses confrères. «Nous, les médecins de la région, ne sommes pas vraiment d’accord avec le ton Calimero de la Société vaudoise de médecine (SVM) ces derniers temps. Je ne pense pas qu’on puisse affirmer que les médecins au cabinet soient plus souvent malades que la population générale: 3% des médecins sont Covid+ car 100% bénéficient d’un frottis alors que la proportion est beaucoup plus basse pour la population générale. Nous avons gratuitement des masques en suffisance grâce au Canton, envers qui nous sommes très reconnaissants. Nous ne sommes pas des martyrs.»

Lui a dû se tester à deux reprises. «La dernière fois il y a 48 heures, j’avais un peu de toux, le nez qui coule. Je suis obligé de le faire pour assurer l’ouverture du cabinet. D’ailleurs, nous avons tous hâte des tests sérologiques, cela simplifiera l’approche des patients.»

Ceux-ci sont moitié moins nombreux qu’à l’ordinaire. Volontairement espacés, ils ont aussi renoncé d’eux-mêmes. Par peur d’attraper le virus, par peur de déranger leur médecin, aussi. Il est pourtant bien là pour déboucher l’oreille de la patiente de 9h. Et jure que pas une fois il n’a songé à arrêter.

Mais les entretiens téléphoniques ont remplacé nombre de rendez-vous (lire encadré). Et ce jour-là, Michael Klay y consacrera une bonne partie de son après-midi. Il fera auparavant un détour à domicile. Un type de visite qui a lui aussi augmenté durant cette crise sanitaire. «Je vais aller voir quelqu’un qui a des problèmes d’alcoolisme. Il a décompensé, ça ne va pas bien. Cette période est très difficile pour ceux qui souffrent d’addictions.» Psychologiquement, la situation est aussi compliquée pour de nombreuses personnes qui vivent mal l’absence de perspective temporelle actuelle, dit-il.

Les téléconsultations sont devenues nombreuses.

Michael Klay estime toutefois que le pire est passé. «Juste avant le confinement et au tout début, ça a été difficile pour tout le monde. Les cas potentiels affluaient et les gens n’étaient pas aussi bien informés qu’aujourd’hui. Un patient venait, ne me disait rien de suspicieux et au moment de sortir, hop, il avait une petite toux!» Parmi les 200 personnes testées dans ce cabinet, dont environ 30% de positifs, il n’y a eu aucun mort. «Je touche du bois, parce que ça n’est pas fini…»

«Ça ne fait pas mal, mais…»

Un patient de 57 ans a appelé ce matin-là. Diabétique, souffrant d’hypertension et en surpoids, il vient parce qu’il a «comme une vibration dans le cœur». La discussion avec le médecin l’amène à décrire une gêne lorsqu’il respire. Michael Klay prend rapidement la décision, même si les symptômes sont légers: «Je vais devoir vous tester. Ça n’est pas très agréable, je sais! Mais ça ne fait pas mal. Il y aura peut-être des larmes un peu quand j’aurai fini.» C’est le seul geste pour lequel Michael Klay porte des gants et nous demande de nous éloigner au maximum. «Nous prenons tous un risque, là.»

La réalisation d'un frottis ne prend que quelques secondes.

L’homme, un boucher qui n’a pas cessé son activité depuis le début du semi-confinement, baisse le masque reçu à l’entrée et attend que son docteur lui enfile dans une narine 7 cm de son bâtonnet de frottis. Il repart, un certificat d’arrêt de travail à la main, dans l’attente d’un résultat, au maximum dans les deux jours. «Vous vivez avec quelqu’un? Non? Il va falloir vous isoler. Vous avez quelqu’un pour faire vos courses? Très bien. Vous avez un thermomètre?»

Le médecin promet à son patient de le rappeler régulièrement. «Nous verrons pour la suite une fois que nous aurons vos résultats.» Magie du temps de la rédaction: nous apprenons jeudi que le test était négatif. Le boucher reprend son travail ce lundi. La crainte du faux négatif, c’est un mythe? Non, précise le Dr Klay. Mais son patient a vu ses symptômes s’atténuer entre-temps. «Je lui ai proposé un certificat de vulnérabilité Covid mais il ne veut pas faire d’histoires à son travail…» Ce matin-là, nous avons rencontré deux hommes qui aiment leur métier.