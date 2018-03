En crise, Beaulieu avance dans sa restructuration

Fortement ébranlée par le scandale financier qui a éclaté en son sein mi-décembre, la Fondation de Beaulieu se restructure petit à petit. Lundi, le conseil de fondation présidé par le syndic de Lausanne Grégoire Junod a annoncé l’engagement «définitif» de Nicolas Gigandet au poste de directeur. Cet ex-chef du Service financier neuchâtelois avait été missionné dans l’urgence à Beaulieu pour jouer les pompiers, après le renvoi du secrétaire général visé par une plainte pénale pour gestion déloyale, notamment.

Changement de taille: le nouvel homme fort de Beaulieu sera salarié de la Fondation, et non mandaté comme l’a été son prédécesseur pendant dix-huit ans. Le début d’une réelle internalisation des ressources pour cette structure qui s’est depuis toujours reposée sur des mandataires externes, avec qui le lien a été coupé à l’éclatement de la crise. «Des engagements sont prévus et pour l’heure, les services de la Ville appuient la Fondation en matière d’informatique, de ressources humaines et de finances», précise Grégoire Junod. Le conseil de fondation a en outre levé les inquiétudes concernant l’ouverture en août prochain de l’École de La Source sur le site: ce calendrier est confirmé. Le financement du chantier est assuré par un cautionnement du Canton et de la Ville de Lausanne à hauteur de 15 millions chacun. Pour renflouer la Fondation, ceux-ci vont aussi lui verser 300'000 fr. de subvention annuelle jusqu’en 2020, tout en renonçant dans le même laps de temps au remboursement d’un prêt et à l’encaissement d’un droit de superficie.

L’arrivée du Tribunal arbitral du sport (TAS) se précise aussi: une demande de permis de construire a été déposée. Quant aux transformations du théâtre, dont le devis avait dérapé, elles font l’objet d’un «recadrage financier» dont les conclusions seront connues le mois prochain, indique le conseil de fondation. (24 heures)