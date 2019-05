En difficultés, Terre des hommes devra couper dans ses effectifs

L’aide aux enfants, c’est la marque de fabrique internationale de Terre des hommes. La fondation, créée en 1960 par Edmond Kaiser, emploie quelque 230 collaborateurs à Lausanne. Mais ils sont dix fois plus nombreux dans le monde à tenter de subvenir aux besoins d’enfants et leurs familles dans la détresse. C’est beaucoup et peu à la foi, en comparaison d’autres grandes ONG. C’est une des raisons qui avait emmené Terre des hommes sur le chemin d’une croissance qui, aujourd’hui, fait face à un écueil financier. La révision des comptes de 2018 révèle un manque de 14,5 millions de francs, sur un volume total d’activités chiffré à 113 millions. Des licenciements seront inévitables.

«Je tiens à le dire d’emblée, il ne manque pas un centime dans les caisses, aucune fraude n’est à l’origine de ce déficit et tous nos engagements financiers sont respectés», lance Vito Angelillo, directeur général de Terre des hommes. La fondation fonctionne sur la base des dons qui lui sont faits. Aussi, la thésaurisation n’est pas au programme. L’argent donné doit être engagé dans des actions d’aide. Et si l’ONG lausannoise pouvait faire face à des déficits d’un ou deux millions, le chiffre révélé dans les comptes de l’an dernier constituent un seuil qu’il s’agit de corriger.

Vito Angelillo indique que les mesures correctives ne sont pas encore formellement décidées. Mais la direction qu’elles prennent a été annoncée mardi aux collaborateurs, ainsi qu’aux partenaires institutionnels. «Ce que nous voulons avant tout, c’est maintenir nos missions sur le terrain», dit le directeur général. Des réorganisations sont tout de même prévues dans les pays où œuvre Terre des hommes. Mais c’est un «plan d’économies drastique» qui est en train de se décider, en plus d'un appel aux dons. «En Suisse, nous allons couper dans toutes les dépenses, faire moins de voyages et regrouper nos collaborateurs sous le même toit», précise Vito Angelillo. Économie escomptée: quelques 8 millions.

Une soixantaine d'emplois menacés

Cela ne suffira donc pas et le directeur général estime qu’une soixantaine d’emplois devront être coupés dans les bureaux lausannois. «Nous allons faire en sorte que les forces qui nous restent soient en mesure d’assurer nos missions», dit Vito Angelillo. Ce processus douloureux devrait se faire dans le cadre d’un licenciement collectif et le directeur affirme que les emplois des personnes fragiles (familles monoparentales, quinquagénaires,...) seront pris en compte.

Si l’humeur n’est évidemment pas au beau fixe dans les bureaux de Montchoisi, les collaborateurs semblent comprendre la démarche. «On espère surtout que cela va se décider vite, dit l’un d’eux. C’est l’attente qui est la plus douloureuse dans ces moments.»

Développement suit. (24 Heures)