En finir avec le tabou de la sexualité dans les soins

«Le patient, atteint d’une sclérose en plaques, avait une érection quand je lui faisais sa toilette intime. J’ai demandé aux responsables de l’institution où je travaillais s’il y avait des thérapeutes spécialisés pour ce genre de besoins mais personne n’a voulu entrer en matière. Rien à faire, la discussion était close. Le cas était pourtant connu.»

Cette expérience relatée par une étudiante infirmière, bien des professionnels des soins l’ont vécue. «On n’aborde jamais la question des besoins sexuels à l’hôpital, regrette un jeune infirmier. J’ai essayé mais je n’ai pas été pris au sérieux. On ne sait pas à qui faire appel. Il n’y a ni cadre, ni limite, ni informations.»

La Haute École de santé Vaud (HESAV), basée à Lausanne, veut rompre le silence en abordant ouvertement avec les étudiants en soins infirmiers les problématiques liées à l’intimité dans les soins. «La sexualité fait partie de notre quotidien, relève Charlotte Gardiol, maître d’enseignement à HESAV. Elle est pourtant un parent pauvre de nos pratiques. On occulte ce besoin fondamental de l’individu, à tous les âges de la vie.» L’OMS, rappelle-t-elle, reconnaît la sexualité comme un aspect fondamental de l’être humain, et ce tout au long de l’existence. «Le maintien de la sexualité ainsi que la satisfaction sexuelle améliore pourtant la qualité de vie psychologique et la santé physique.»

«On esquive, on évite»

«Hors de la question de la reproduction, la thématique est très taboue dans les soins, regrette une étudiante. On esquive le sujet, on l’évite. Cela fait pourtant partie de notre champ de compétences. C’est étrange: la sexualité est banalisée dans la société mais, dans la prise en charge infirmière, les choses n’ont presque pas bougé.»

Résultat: les soignants sont souvent démunis face à un geste inapproprié, une demande explicite ou un simple questionnement. Les futurs infirmiers et infirmières étaient nombreux, le 1er février, à participer à la Journée de formation thématique dédiée à la «Sexualité dans les soins», à la HESAV.

À l’hôpital, en EMS ou en CMS, le silence et les préjugés peuvent entraver une prise en charge globale de qualité. Caroline Codeluppi, infirmière clinicienne spécialisée au Centre de la prostate du CHUV, en a fait l’expérience: «Je travaille avec des patients qui ont subi une prostatectomie, une opération qui engendre une dysfonction érectile. Lorsque j’ai commencé, des médecins m’ont dit de ne pas trop aborder cette question pour ne pas retourner le couteau dans la plaie. Or, c’est un point important pour beaucoup de patients. L’érection est liée à l’identité masculine. Que répondre à quelqu’un qui vous dit: «Maintenant, je ne suis plus un homme?» Aujourd’hui, je les informe que la rééducation érectile existe, et je les encourage à parler avec l’urologue.» Charlotte Gardiol acquiesce. «Les conséquences sur la libido de certains traitements, entre autres certains psychotropes, sont souvent passées sous silence.»

La sexualité dans les soins est un enjeu aussi complexe que central de l’enseignement de la pratique infirmière, juge Kevin Toffel, sociologue spécialiste de ces questions. «Les réticences demeurent fortes; on ignore souvent complètement la dimension érotique. La sexualité, besoin fondamental dans la sphère privée, devient déplacée et obscène dans le cadre hospitalier, rendant la communication difficile entre patients et soignants.»

Charlotte Gardiol veut renforcer les connaissances des futurs infirmiers, du moins leur donner quelques outils pour gérer au mieux les situations délicates. Premier conseil: ne pas esquiver les questions ou les comportements gênants, quitte à diriger la personne vers un autre interlocuteur. «Tout le monde n’est pas à l’aise avec ce sujet. Comment aborder un soin avec un patient qui a une activité explicite? Comment se positionner face à une demande en lien avec la sexualité? C’est complexe.»

Les étudiants ont profité des ateliers thématiques organisés par l’école pour poser leurs questions. Une infirmière en CMS a ainsi fait part de sa gêne face à un homme chez qui les massages thérapeutiques provoquent une excitation visible. «Il semblerait que cette personne a un besoin qu’elle ne peut pas satisfaire, commente Charlotte Gardiol. Il faut valider ce besoin et lui dire qu’elle peut avoir recours à de l’aide, par exemple en contactant un assistant sexuel. Nous devons expliquer que des ressources existent et qu’il ne faut pas taire ce besoin, s’il est important.»

La spécialiste évoque un environnement particulier: celui des soins palliatifs. «Il peut arriver que quelqu’un demande à avoir une dernière fois des câlins. Avoir son compagnon à côté de soi, le toucher… Qu’est-ce que cela ferait du bien à ces personnes! Pourquoi ne pratique-t-on le «peau à peau» qu’avec les mamans et leurs bébés?»

Gêne et fausses croyances

L’enseignante encourage ses étudiants à aborder le sujet avec leurs supérieurs dès que l’occasion se présente. «Plus on en parle dans les services, plus les gens vont avancer dans ce questionnement et trouver des solutions. C’est un travail de fond; le problème est vaste. Mais il est du devoir des infirmiers d’améliorer la prise en charge des problématiques d’ordre sexuel.»

Nul besoin de convaincre Alix Hebeisen et Céline Pires. Ces infirmières fraîchement diplômées ont consacré leur travail de bachelor aux besoins en sexualité des femmes atteintes d’un cancer de l’endomètre. Une incohérence ne cesse de les étonner. «Dans notre métier, nous sommes confrontés tous les jours à l’intimité du patient. On met des suppositoires sans problème. Par contre, aborder l’intimité dans le dialogue nous bloque. La profession prône une vision holistique du patient mais, sur une vingtaine de stages infirmiers, on ne nous a jamais parlé de sexualité!»

Les jeunes femmes ont identifié quatre freins: le temps, la gêne, les fausses croyances et le manque d’intimité dans les institutions. «L’hôpital n’est pas équipé pour accueillir des couples et leur laisser un moment privé, acquiesce une étudiante. Certaines personnes restent pourtant des mois ici… Oui, il y a encore du travail.» (24 heures)