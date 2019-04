En moyenne, les logements des Vaudois sont devenus plus spacieux

Le courrier statistique diffusé mardi par le Canton de Vaud montre l’évolution de l’habitat, qui offre toujours plus d’espace à ses occupants. Ainsi, la surface habitable moyenne des logements est passée de 86 m2 avant 1970 à 95 m2 à la fin de 2017. Mais la tendance marque le pas, estime un expert immobilier, notamment en raison des coûts de construction et du budget des ménages.

Les 800'000 Vaudois se répartissent en moyenne à deux parmi les 405'000 logements que compte le canton. Plus de la moitié de ce parc immobilier est constituée de 3 et 4 pièces, confirment les statistiques. Un quart des logements compte moins de pièces, le reste se répartissant en des logements plus grands. Pour la petite histoire, 1260 objets comportent plus de 10 pièces.

Malgré tout, les promoteurs ont vu plus grand que par le passé. La surface d’un 3 pièces moderne a gagné quelque 10 m2. C’est 15 m2 de plus pour un 4 pièces, la typologie d’habitation qui s’est le plus construite depuis le début des années 2000. Les plus grands logements ont même gagné l’équivalent d’une pièce. Cette augmentation des surfaces habitables témoigne de l’évolution des modes de vie, analysent les statisticiens. «Cuisine, salle à manger et salon se décloisonnent», décrivent-ils. Quant à la salle de bains, elle est devenue un espace de bien-être, quand elle ne figure pas en double exemplaire, selon le modèle de la suite parentale.

«Les divorces et les personnes âgées demeurant seules dans de grands appartements expliquent en partie l’évolution de la surface par habitant, qui se situe aujourd’hui à 42 m2», commente Florian Failloubaz, chef de la Division logement du Canton de Vaud. Et s’il enregistre à titre indicatif les courbes des statistiques, il se questionne toutefois sur l’évolution du goût pour des appartements plus spacieux. «Davantage de mètres carrés, c’est du volume en plus à chauffer», rappelle Florian Failloubaz, en craignant qu’une partie des efforts fournis sur la performance énergétique des bâtiments soit péjorée par l’agrandissement des logements.

Ce questionnement devrait toutefois être tempéré par l’évolution économique du marché immobilier. Car les statistiques dévoilées mardi s’arrêtent à 2017 et ne montrent sans doute pas les évolutions les plus récentes. C’est ce que soupçonne Yvan Schmidt, fondateur du bureau d’expertise immobilière i Consulting. «On constate que les gérances ont plus de peine à louer de grands logements, en raison de l’augmentation de la vacance mais aussi du budget des ménages. Surtout, la hausse des coûts de la construction suite à l’adoption de nouvelles normes (incendie, notamment) participe aujourd’hui à une stabilisation de la tendance concernant la taille des logements.» (24 Heures)