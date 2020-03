En tentant de se relever un courtier précipite sa chute

«Vous mettez un nombre de personnes dans la panade avec vos agissements! Vos employeurs, des clients et même vos proches. Vous vous êtes mis tout seul dans cette situation et vous entraînez les autres avec. Cela ne vous pose pas problème, moralement, d’avoir agi de la sorte?»

Le président Alexandre Feser s’est beaucoup fâché mardi, face à des agissements qui ont «effaré» sa Cour. Les juges ont reconnu un courtier coupable d’escroquerie par métier, abus de confiance, faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il écope de 24 mois de prison, dont 6 ferme, le solde assorti d’un délai d’épreuve de 5 ans.

Le magistrat ne s’est pas privé de souligner la clémence de cette peine en regard des multiples escroqueries de ce récidiviste. S’il en bénéficie, c’est uniquement en raison d’un accord avec le Ministère public, d’arrangements avec des lésés et du comblement progressif de ses dettes, via les saisies de l’Office des poursuites. La confiance d’un nouvel employeur et la charge toute récente d’un enfant ont aussi eu quelque influence.

Ruses multiples

Le titulaire d’un casier cumulant trois condamnations ne cherche pas à nier, ni à se justifier. Il admet dix des quatorze épisodes listés par le Ministère public, au cours desquels il s’est approprié indûment plusieurs dizaines de milliers de francs, mettant à profit sa ruse, son bagout de vendeur et ses relations de multiples manières.

En poche les 50'000 francs destinés à bloquer la vente d’un immeuble, soutirés à une jeune femme désireuse de placer le dédommagement d’un grave accident. Sous le manteau les 40'000 francs de crédit obtenus au nom et à l’insu de sa compagne, grugeant au passage un employé de banque et un courtier de sa connaissance. Sur son compte en banque, plusieurs dizaines de milliers de francs touchés sur la vente de véhicules d’occasion, au préjudice d’un employeur. Versées avec son salaire des primes sur des affaires fictives et des transactions arrachées à coups d’avantages distribués sans l’assentiment de sa hiérarchie.

Ces «bêtises», ainsi qu’il les qualifie, visaient à éponger des dettes. «J’étais dans une situation abominable, je ne voyais pas le bout du tunnel, j’essayais de m’en sortir de tous les côtés.» «Vous avez voulu vivre au-dessus de vos moyens, a tancé le président. Comment pensiez-vous vous en sortir en commettant des infractions?»

À cela, le courtier ne trouve guère d’explication: «Jusqu’à ce que la procureure me mette en détention préventive, je n’avais aucune prise de conscience, zéro.» Le séjour en zone carcérale de la Blécherette aurait agi comme un électrochoc, soutient-il. Malgré des abus encore commis en cours d’enquête, il assure s’être remis dans le «droit chemin», suivre une thérapie: «Je regarde ce que j’ai fait avec honte.»

La peine ferme n’excédant pas 6mois, le condamné pourra l’exécuter soirs et week-ends tout en travaillant. Dans la balance, la possibilité de rembourser les dommages a sans doute pesé plus lourd que la nécessité de punir.