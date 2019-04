Encore une année de vaches grasses pour l’État

Une santé qui fait pâlir les Communes

La santé financière de l’État interpelle les Communes. Prises dans leur ensemble, elles afficheront probablement une nettement moins bonne situation. C’est du moins l’analyse de Gianni Saitta, secrétaire général de l’Union des communes vaudoises. Dans un récent article, il démontre que l’écart se creuse («24 heures» du 28 décembre). Villes et villages enragent. Bon nombre d’élus accusent Pascal Broulis de noircir le tableau cantonal pour justifier sa pingrerie au moment des négociations. Dans le «tableau de bord de l’État de Vaud» établi par Statistique Vaud, on peut lire que les «engagements nets» de l’État, c’est-à-dire l’argent qu’il doit, sont devenus négatifs depuis 2015. Ils culminent à plus d’un milliard (1,108). En clair, les sommes d’argent dues par l’État (aux entités externes comme les banques) sont inférieures aux sommes d’argent qu’on lui doit (prêts octroyés, impôts à encaisser).



Pourquoi le grand argentier persiste-t-il alors à parler de la dette de l’État, qui aurait même augmenté en 2018? Y a-t-il «malhonnêteté intellectuelle», comme le dénoncent les plus remontés? Pour Gianni Saitta – économiste, spécialiste en finances et gestion publique, mais pas politicien – ces éléments peuvent être discutés, voire devenir «discutables»… Pour bien analyser ces ratios, notamment le rapport entre les dettes et les créances, «il s’agit avant tout de savoir ce qu’ils représentent, quels sont les éléments qu’ils contiennent et donc pourquoi ils varient dans le temps». Par ailleurs, poursuit-il, il ne faut pas perdre de vue qu’il y a toujours matière à interprétation, en fonction du modèle comptable qui dépend lui-même de choix politiques. Quant à la fortune supposée des collectivités publiques (actions, terrains, bâtiments locatifs, etc.), elle ne peut être certaine qu’au moment où ces éléments sont vendus, c’est-à-dire pratiquement jamais.



Lise Bourgeois