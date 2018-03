Energie: une app futuriste pour vivre moins cher

Utiliser des capteurs pour diminuer la consommation d’énergie d’une maison, mais aussi augmenter son confort et même sa sécurité. Baptisé «Smart Living», ce projet futuriste et pourtant en train de naître est présenté au public jusqu’à dimanche sur le stand de Romande Énergie à Habitat-Jardin.

«Les smartphones permettent désormais aux gens d’être connectés avec toutes sortes d’appareils», constate Edgar Haldimann, un des responsables du centre de compétences Smart Lab récemment créé par Romande Énergie à l’EPFL. «Notre but est de créer une interface unique permettant de les gérer et d’interagir avec eux.»

L’idée est de truffer les habitations de capteurs – télécommandes: sur les vannes de chauffages, les luminaires ou les portes et fenêtres. Le premier résultat sera de pouvoir mesurer les températures ou autres taux d’hygrométries pièce par pièce, pour pouvoir ensuite les modifier manuellement ou automatiquement.

Mais le système permet d’autres utilisations, plus originales. «On peut presque tout imaginer», s’extasie Oliviero Iubatti, directeur de Romande Énergie Services. Et d’énumérer: une simulation de présence en allumant et éteignant des appareils pendant une absence; pour les parents, une alarme les avertissant si leurs enfants n’ont pas ouvert la porte d’entrée entre telle et telle heure, au moment où ils devraient rentrer de l’école; et même – pourquoi pas? – des fenêtres et des stores qui se fermeraient chez les personnes allergiques lors de pics d’émissions de certains pollens.

Pour poursuivre le développement de son application et mieux identifier les besoins des futurs utilisateurs, Smart Lab recrute des testeurs durant le salon. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer sur un stand qu’elles reconnaîtront facilement, puisqu’il réutilise la SuisseHaus, structure qui avait été présentée l’an passé dans ce même salon. Le distributeur d’électricité a en effet acquis cette construction imaginée pour présenter le savoir-faire suisse en matière de construction et, surtout, de design.

«La réutiliser correspondait en effet bien à l’accent que nous voulons mettre sur les rénovations», explique Oliviero Iubatti. La SuisseHaus a donc été reliftée et équipée de tous les appareils nécessaires à ce que le spécialiste appelle «le mix énergétique»: panneaux photovoltaïques et mini-éolienne, batteries privées, pompes à chaleur et borne de recharge pour les véhicules électriques. Des équipements que les visiteurs pourront comparer avec ceux présentés sur les nombreux autres stands de la halle 17 d’Habitat-Jardin. (24 heures)