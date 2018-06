Enfants qui défilent, autos qui patinent

C’est aujourd’hui, mercredi, le traditionnel cortège des classes enfantines entre l’esplanade de Montbenon et la place de Milan. La circulation sera perturbée dès 12 h le long des rues empruntées par le cortège. Dans le détail, le stationnement sera interdit sur l’avenue Jules-Gonin et sur l’ensemble du parcours. La circulation sera interdite sur l’avenue de Savoie dès 12 h 30, sur le reste du parcours dès 13 h 15. La sortie du parking de Montbenon ne pourra se faire que par l’avenue Jean-Jacques-Mercier durant le cortège. Les avenues Dapples, partie ouest, et de Milan resteront fermées jusqu’à la fin de la fête, vers 15 h. (24 heures)