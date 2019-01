Ensemble à Gauche veut dépersonnifier l’élection

On ne verra pas la mine de l’avocat Jean-Michel Dolivo au centre de grandes affiches électorales pendant la campagne pour l’élection au gouvernement. Le candidat d’Ensemble à Gauche se fait petit sous le slogan «De la rue au Conseil d’État», en lettres capitales. Le mouvement, qui réunit SolidaritéS, Décroissance-Alternatives et Solidarité & Écologie, «n’est pas favorable à la personnalisation de l’action politique», mais «défend avant tout des idées, des propositions» et le fait «de façon collective», écrit-il. Plus de 180 personnes ont d’ores et déjà signé l’appel à voter Ensemble à Gauche, sur leur site web.

Taxer les entreprises dans les énergies fossiles

Ce sont des membres de ce collectif de soutien qui se sont exprimés jeudi à leur conférence de presse. Le photographe Luc Chessex, la militante féministe Noémie Rentsch, l’intervenant social Nicolas Chappuis ou encore Graziella de Coulon, connue pour son activisme auprès des requérants, ont notamment pris la parole.

Tous ont apporté leur soutien au programme défendu par Ensemble à Gauche: défense des droits des migrants, égalité salariale pour les femmes, augmentation du nombre de places en crèches, gratuité des transports publics, soutien aux personnes en grande précarité, etc. Militante «écosocialiste» et participante à la récente grève pour le climat, Franziska Meinherz a, elle, salué l’idée de taxer les investissements des entreprises et caisses de pension dans les énergies fossiles. «Pour financer nos projets, il faut une politique de justice fiscale contraire à celle actuelle, qui vide les caisses de l’État par des cadeaux aux multinationales», a souligné Pierre Conscience, secrétaire de SolidaritéS Vaud.

Ensemble à Gauche dispose d’un budget de campagne de 25'000 francs. Bien inférieur donc à celui du PS (240'000 francs) ou de l’UDC (80'000 francs). (24 heures)