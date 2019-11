Entre éthique et bon sens, la loi divise les élus

C’est un texte légal resté longtemps dans les tiroirs, qui commence à mettre dans l’embarras bon nombre de municipaux. L’article 7 alinéa 1 du règlement d’application de la loi vaudoise sur les marchés publics ne dit probablement rien à personne, mais il fait de plus en plus parler de lui depuis quelques années. Cette disposition introduite en 2004 stipule que «les membres des autorités adjudicatrices, les personnes et entreprises qui participent à la procédure de passation des marchés publics ne peuvent présenter d’offre». Une règle qui n’est pas anodine puisque, comme l’explique le Centre de compétences sur les marchés publics du canton de Vaud (CCMP-VD), elle a pour effet «d’interdire à un entrepreneur faisant partie d’une Municipalité de déposer une offre dans le cadre d’un marché organisé par sa Commune», aussi petit soit-il. Avec pour but «d’éviter les conflits d’intérêts en empêchant que les membres des autorités adjudicatrices profitent de leur position pour obtenir des prestations de cette même autorité».

Élément important – qui n’est d’ailleurs pas toujours clair dans l’esprit des municipaux –, ce règlement ne s’applique pas uniquement lors de procédures nécessitant le lancement d’un appel d’offres public. Il est à ce propos précisé sur le site de la Confédération qu’on «parle de marché public quand une autorité passe un contrat avec un soumissionnaire privé portant sur l’acquisition de fournitures, de services ou de constructions, moyennant un financement». Le CCMP-VD rappelle pour sa part qu’un «pouvoir adjudicateur est soumis au droit des marchés publics dès le premier franc versé». En clair: le municipal qui tient également la boulangerie de son village ne devrait par exemple pas préparer les petits-fours pour l’apéro du Nouvel-An de la Commune.

«Pas de conflit d’intérêts»

Élémentaire selon certains, absurde pour d’autres, l’application stricte du règlement fait débat. Notamment lorsque, comme à Berolle, le municipal Michel Dauphin déneige les routes de la petite localité quand le ciel fait des siennes: «La Société des auto-transports du pied du Jura vaudois a cessé d’assumer cette tâche en 2015. Nous avons alors cherché un remplaçant. Seul un paysan habitant à plus de 20 km du village a manifesté à l’époque de l’intérêt. Comme cela avait peu de sens de le faire venir de si loin, surtout lorsque les routes sont enneigées et qu’il faut agir au plus vite, on a finalement décidé que je m’en chargerais moi-même avec le tracteur de mon frère agriculteur. Dans une telle situation, je ne pense pas que l’on puisse parler de conflit d’intérêts.»

À la Municipalité de Saint-Livres depuis près de 25 ans, Henri Bourgeois est lui aussi concerné. Agriculteur-viticulteur, le syndic vend depuis toujours des bouteilles de vin à sa Commune. «Nous jouons à fond la carte locale, explique le principal intéressé. Nous essayons donc de promouvoir au maximum les producteurs du village, dont je fais partie. Et cela n’a jamais posé aucun problème.»

S’il n’existe pas de jurisprudence pour ce genre de cas – seul un soumissionnaire évincé ou un potentiel soumissionnaire peut en contester la légalité – des membres d'organes délibérants font parfois appel aux préfets (lire encadré) pour obtenir leur expertise. La Commission de gestion de Lonay s'est par exemple interrogée en 2017 «sur un possible manquement répété à l’article 7 alinéa 1 du règlement d’application de la loi vaudoise sur les marchés publics» en raison de contrats signés par la Commune avec deux sociétés dont deux membres de l’Exécutif étaient associés-gérants. Andréa Arn, magistrate représentant le Conseil d’État dans le district de Morges, avait alors indiqué pouvoir accepter la façon de faire des autorités, notamment parce que le municipal concerné s’était récusé spontanément. «Il ne fait donc plus partie du collège qui attribue le mandat pour l’objet traité, de sorte que la disposition réglementaire de l’article 7 est respectée», pouvait-on lire dans l’analyse de la préfète.

Récusation en question

Du côté de Saint-Prex, où le syndic, Daniel Mosini, est à la tête d’un des plus importants bureaux d’études du canton, on pratique également la récusation spontanée au sein de la Municipalité. «C’est la première chose à faire, assure le chef de l’Exécutif. Mon entreprise a pu répondre à des appels d’offres de la Commune, mais je me suis toujours tenu à l’écart et n’ai jamais pris part aux décisions. Et lorsqu’il est arrivé que je remporte un marché public, c’est parce que le rapport qualité-prix était le meilleur. Saint-Prex a donc bénéficié dans ces rares cas d’excellents services et il n’y a jamais eu de conflit d’intérêts.»

Alors que la récusation prévue par l’article 65a de la loi sur les communes fait figure de formule magique pour certains Exécutifs et que la préfète «peut vivre avec, dans certains cas», les juristes du Centre de compétences cantonal sur les marchés publics font une autre interprétation du règlement: «Si un membre de la Municipalité dépose une offre, celle-ci devrait être exclue de la procédure. Le simple fait pour la personne en question de se récuser lors de l’évaluation de sa propre offre n’est pas suffisant ni même possible.»

«Nous dérapons»

De quoi faire vivement réagir Daniel Mosini: «Je crois que nous dérapons. Je trouverais démesuré et excessif d’être interdit de tout mandat. Nous ne sommes pas des fonctionnaires de la Commune ni des politiciens professionnels engagés à 100%. Nous avons un métier à côté ainsi que des employés.»

Et de poursuivre: «Ce n’est pas la Commune qui fait vivre notre bureau d’études. De plus, les organes délibérants nous encouragent à utiliser des sociétés locales et régionales a contrario d’entreprises générales qui délèguent parfois des travaux à des mandataires des quatre coins du pays, voire de l’étranger. Interdire à un municipal de participer à un appel d’offres équivaudrait à mon sens à empêcher les Communes d’avoir accès à de très bonnes prestations. Cela priverait également les collectivités de certains savoir-faire, puisque des patrons et des collaborateurs pourraient être réticents à l’idée de s’engager en faveur de la chose publique. Laissons donc une marge de manœuvre aux acteurs en faisant preuve de bon sens et de pragmatisme. Il faut respecter les lois, mais pas tout exclure.»

Mandat retiré

Buchillon

Mardi 28 octobre 2014, les journalistes et le municipal Patrick de Preux, président du LHC, sont priés de quitter la salle durant la séance de l’organe délibérant. En cause, un débat à huis clos demandé pour discuter de l’attribution d’un mandat dans le cadre d’un projet de construction de 36 logements. La gérance des quatre ensembles d’habitation avait été confiée à la régie Crot. Ce qui avait interpellé certains élus puisque Patrick de Preux n’est autre que l’administrateur de l’entreprise immobilière. «Le Conseil a signalé le problème et nous nous sommes retirés à cause d’un potentiel conflit d’intérêts», commente le municipal. Avec pour conséquence de faire perdre de l’argent à la Commune car l’offre de la gérance Crot était la moins chère, selon les documents officiels.

«Avec une application stricte, on va parfois trop loin»

Préfète du district de Morges, Andréa Arn est sollicitée environ quatre fois par année pour donner son avis sur un possible manquement à l’art. 7 al. 1 du règlement d’application de la loi vaudoise sur les marchés publics.

Andréa Arn, cette disposition légale est-elle pertinente?

Elle a pour but de garantir une neutralité, ce qui est tout à fait louable. Quand j’observe que, dans les années 70, la construction de l’école et de l’administration communale dans mon village avait impliqué le syndic qui était architecte, un municipal carreleur, un autre chargé des aménagements extérieurs ou encore le frère maçon d’un membre de l’Exécutif, il me semble évident que l’introduction d’un règlement strict s’avérait nécessaire. Cependant, selon moi, son application pure et dure fait naître énormément de cas contraires au bon sens.

Avez-vous des exemples?

On va à mon avis trop loin lorsque l’on veut interdire à un paysan qui intègre un Exécutif de déneiger sa petite localité du pied du Jura alors qu’il le fait depuis des années. Ou quand le vigneron du village devenu municipal ne peut théoriquement plus vendre de bouteilles à sa Commune.

Où doit-on dès lors fixer la limite?

Seul un tribunal peut le faire. Et il n’existe aujourd’hui pas de jurisprudence pour ce genre de cas.

Contrairement au Centre cantonal de compétences sur les marchés publics, vous estimez qu’un municipal qui se récuse spontanément devrait avoir le droit de se voir adjuger un mandat par sa Commune. Pourquoi?

Je constate qu’il y a d’un côté le règlement et ce que dit le Centre de compétences. De l’autre, l’article 65a de la loi sur les communes stipulant qu’un membre d’une Municipalité doit se récuser quand il a un intérêt personnel à l’affaire. En tant que préfète, je vois une violation d’un règlement qui pourrait être guéri par une disposition d’une autre loi, et je suis capable de vivre avec ça. Mais à nouveau, il n’y a qu’un tribunal qui peut trancher entre ces deux dispositions légales.

Que risquerait un municipal dans le cas où un tribunal estime qu’un mandat n’aurait pas dû lui être attribué?

La loi sur les marchés publics ne prévoit pas de sanction pénale ou administrative. Seul un concurrent a le droit de déposer un recours contre la décision d’un Exécutif d’attribuer un mandat à un de ses membres. Dans un tel cas, le tribunal pourrait annuler l’adjudication.