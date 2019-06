Epalinges panse ses ruisseaux après le déluge

La Municipalité d’Épalinges a le sens du timing. Une année après «l’orage du siècle» de juin 2018, pile mois pour mois, elle soumet au vote du Conseil communal le réaménagement et la stabilisation des ruisseaux du Vaugueny et du Flon. Montant des travaux: 222 000 francs.

Des travaux urgents ont déjà été réalisés, avec l’aval du Canton, sur un tronçon du Vaugueny. Il s’agissait de désencombrer les ruisseaux, de créer quatre seuils et une protection des berges en enrochement. La réalisation de ces ouvrages a nécessité environ 500 tonnes d’enrochement. «Au préalable, une pêche électrique a été effectuée par le garde-pêche afin d’éviter une mortalité des poissons pendant les travaux», assurent les autorités. Deux autres tronçons du Vaugueny feront l’objet de travaux, notamment en raison d’affaissement à proximité de sentiers. Pour le Flon, des berges se sont affaissées en rive gauche, sur une longueur d’environ 8 mètres Leur protection prévoit un enrochement de 8,5 mètres de long sur 1,5 mètre de haut. À noter que trois passerelles seront reconstruites sur le Flon par les services communaux dans le cadre du budget de fonctionnement.

Afin de protéger la faune aquatique, il n’était pas possible d’effectuer ces travaux pendant la période allant d’octobre à mi-avril. Ils sont donc planifiés de juillet à septembre. «Les aménagements des berges permettent de diminuer leur érosion et limiter les effets des crues. Avec le réchauffement climatique, l’intensité des épisodes pluvieux pourrait augmenter», prévient la Municipalité. Pour mémoire, les ruisseaux appartiennent au domaine public cantonal, mais leur entretien incombe aux communes lorsqu’il s’agit de cours d’eau non corrigés. (24 heures)