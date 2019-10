Épalinges va se pencher au chevet du climat

L’esprit de Greta Thunberg a plané sur les délibérations des conseillers communaux d’Épalinges, lors de leur dernière séance. En deuxième débat, ils étaient appelés à se prononcer sur la motion d’Erich Dürst (Les Verts) demandant que la contribution attribuée par la Commune pour chaque élève lors du voyage d’études de la 11e année scolaire ne soit pas versée si le voyage était effectué en avion. Le montant ainsi économisé servirait à augmenter la contribution versée pour les voyages en train.

D’emblée, le rapporteur de la commission expliquait que si le motionnaire maintenait sa demande en l’état, elle serait refusée. Mais s’il la transformait en postulat, moins contraignant pour la Municipalité, elle serait acceptée.

Pour le conseiller Enzo Santacroce (PLR), la décision de voyager en avion devrait revenir aux jeunes au sein de l’école, lieu d’éducation civique. Et le conseiller communal de soumettre une contre-proposition à l’assemblée, sous la forme d’un postulat enjoignant plus globalement les autorités municipales à envisager des mesures pour le climat et l’environnement.

«Je suis pour un système incitatif mais pas punitif»

Une idée défendue par son collègue de parti Alexandre Meier, partisan en la matière d’un système «incitatif et non punitif».

Se défendant de vouloir empêcher les voyages d’études, Erich Dürst assurait lui aussi faire confiance aux jeunes et acceptait de transformer sa motion en postulat. Au moment du vote, le Conseil communal a accepté les deux postulats.