Et les repreneurs du mythique Barbare sont...

On les sent respectueux du lieu, mais aussi impatients de marquer le Barbare de leur empreinte. Il leur faudra toutefois faire preuve de patience: Anouk Senff, David Dürrenmat et Cédric Ré sont les repreneurs choisis par la Ville de Lausanne pour redonner vie au mythique café de la Cité, fermé depuis décembre 2016. Mais en raison de lourds travaux à effectuer sur l'ensemble du bâtiment, la réouverture n'est pas prévue avant... 2021. «Je venais ici avec ma grand-mère, souvent. C'est aussi là que j'ai bu ma première bière sans alcool», se souvient Anouk Senff. Des trois associés, c'est elle qui s'occupera plus spécifiquement de l'exploitation du Barbare, forte de son expérience au Café des Tilleul à Renens, à la Galicienne à Prilly, à la Jetée de la Compagnie et à la Couronne d'Or à Lausanne.

«Le projet lauréat s’inscrit pleinement dans la politique des établissements publics de la Ville, déjà parce qu’il valorise un établissement historique et emblématique», explique la municipale Natacha Litzistorf. Mais pas que. Le nouveau Barbare misera sur de la petite restauration, avec des produits de saison, de qualité et de proximité. David Dürrenmat, responsable de la communication: «Le bio et le local, ce ne sera pas que du marketing. Ce sera véritablement l'ADN du lieu, et tous les mets seront faits maison.» Il y aura un plat du jour à midi. Le soir, ce sera davantage planchettes apéro et tartinades.

Une fois par semaine, des artisans viendront partager leur passion avec la clientèle du Barbare, à l'image des Rencards Barbares qui ont déjà lieu actuellement de manière provisoire. Les intervenants pourront être fromagers, céramistes, vignerons ou photographes. Anouk Senff: «Nous voulons faire partie de la vie de quartier en devenant un vrai lieu communautaire. Et pourquoi pas renseigner les nombreux touristes qui passent ici, en partenariat avec l'office du tourisme?»

Les associés promettent un nouveau Barbare plus végétal, aux lignes plus épurées et simples. Le bar ne sera par exemple plus au même endroit. Natacha Litzistorf: «Ce qui nous a séduit aussi dans ce projet, c'est que les futurs exploitants sont décidés à investir le lieu, à se l'approprier tout en conservant son esprit.» Reste la question qui brûle toutes les lèvres: le fameux chocolat chaud du Barbare sera-t-il à nouveau à la carte? «On ne pourrait pas faire sans!», assure Anouk Senff.