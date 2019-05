Et maintenant, la prison maudite prend l’eau

Les Léchaires, une prison au destin mouvementé

L’établissement pour mineurs des Léchaires, à Palézieux, a coûté 30,5 millions de francs, dont 27,7 millions à la charge des Vaudois, le reste provenant de la Confédération. Un gros souci est apparu rapidement: conçue pour abriter 36 détenus mineurs des cantons latins, la prison s’est révélée surdimensionnée, notamment en raison de la régression de la délinquance juvénile. Si bien que sa mission a été réorientée au début de 2016. Des jeunes adultes y sont incarcérés. «Actuellement, 18 places sont réservées aux mineurs et 18 autres aux jeunes adultes», relève la Commission de gestion du Grand Conseil. Elle ajoute que 12 places pour mineurs sont occupées en permanence, alors que la prison a atteint son maximum du côté des jeunes adultes. Les cantons de Vaud, de Fribourg et de Genève sont les plus représentés. Le Jura et le Valais ont commencé à envoyer des mineurs, de même que Berne, pour sa partie francophone. Le Tessin s’est retiré du concordat, «en raison des surcoûts liés à l’éloignement».