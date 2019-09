Et si Gaëlle avait prévu de mourir ce soir-là à Vevey?

Dans quel état était Gaëlle lors de sa dernière soirée le 9 mars 2018 à Vevey ( lire encadré)? Était-elle totalement incapable de discernement ou son jugement était-il préservé, malgré les diverses substances ingérées? C’est la question soumise lundi aux juges de la Cour d’appel du Tribunal cantonal.

De leurs délibérations, dont on connaîtra le résultat dans quelques jours, dépend le sort de deux hommes actuellement emprisonnés. Ces requérants d’asile ont été condamnés, en première instance, avec deux autres comparses, à des peines de 4 ans et demi et 4 ans de détention. L’un pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, l’autre pour instigation à ce délit.

Mais les arguments de leurs défenseurs sont les mêmes: pour retenir ce chef d’accusation, il faut que la victime présumée ait été dans l’incapacité de refuser les pénétrations qui se sont succédé ce soir-là sur les quais veveysans. Or ils estiment que la jeune transgenre aurait été non seulement en mesure de s’opposer à la «tournante», mais qu’elle aurait été demandeuse. En mars, la Cour correctionnelle de l’Est vaudois avait estimé qu’un tel sort ne pouvait être que subi.

Défenseur de l’un des deux appelants, Eric Stauffacher a livré un autre regard: «L’hypothèse d’un suicide planifié est vraisemblable. Les faits peuvent s’inscrire dans le projet morbide d’en finir à l’issue de cette soirée. Éconduite par son ex l’après-midi même, rien n’exclut que Gaëlle ait choisi d’en finir «en mocheté.»

«Quand on passe soi-disant la soirée de sa vie à se faire passer sur le corps par tout le monde, on ne se suicide pas à la fin»

Elle aurait donc bu et consommé de la drogue plus que de raison avant de solliciter ouvertement les faveurs sexuelles d’au moins trois requérants d’asile pour se venger de cet «ex» aux idées politiques de droite. La fan du film «Titanic» aurait ensuite ingurgité une tablette d’antidépresseurs, avant de se glisser dans l’eau à 7 degrés. À cette aune, la jeune femme de 27 ans aurait été suffisamment lucide pour mettre un plan à exécution.

«Quand on passe soi-disant la soirée de sa vie à se faire passer sur le corps par tout le monde, on ne se suicide pas à la fin», a bondi le procureur Stephan Johner, appelant à la «cohérence» du défenseur. «Gaëlle avait pris les médicaments avant le début de la soirée, son corps n’aurait pas eu le temps de les métaboliser si elle les avait pris juste avant sa mort. À 19 h on la voit déjà sur les vidéos de surveillance dans un état pathétique. À l’autopsie, son corps révèle une alcoolémie de 2‰, ce qui est au-delà du stade de la confusion, induisant difficultés motrices et incohérence mentale. Qui peut croire que dans un état pareil on a le droit de passer à quatre sur une fille, même si elle s’est montrée aguicheuse?»

Excluant une part active de ces hommes dans le décès de Gaëlle, le représentant du Parquet s’est abstenu d’en évoquer la cause. Mais, comme aux premiers débats, il a déploré le silence des accusés sur cette issue tragique: «Je suis convaincu que vous savez ce qui s’est passé.»