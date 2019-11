Et si Métraux reprenait l’environnement?

Béatrice Métraux quittera-t-elle bientôt le Département des institutions et de la sécurité (DIS) pour prendre les rênes du Département du territoire et de l’environnement (DTE)? «On me pose cette question 25 fois par jour, réagit la conseillère d’État Verte. Je réponds simplement que le Conseil d’État doit tenir compte de l’attente de la population en matière environnementale. C’est à l’issue de l’élection complémentaire que la question de l’attribution des départements se posera. Le collège gouvernemental décidera.»

Les Verts bondissent aux fédérales et Adèle Thorens devient la seule élue de la gauche vaudoise au Conseil des États, et tant pis pour l’allié socialiste. Tout naturellement, ils visent à récolter les premiers fruits de leur succès. La répartition des départements qui suivra l’élection complémentaire du 9 février, organisée pour remplacer Jacqueline de Quattro, leur offre une occasion en or, estiment des ténors Verts.

La retraite de M. Métraux

Pour que Béatrice Métraux devienne cheffe du DTE, un premier obstacle personnel vient de se lever. «Jusqu’à présent, nous nous disions qu’un tel changement n’était pas possible, parce que son mari, Jean-François Métraux, occupe un poste à responsabilité au DTE», souligne le député lausannois Yves Ferrari. Seulement, l’inspecteur cantonal des forêts est à la retraite depuis fin octobre. Un potentiel conflit d’intérêts s’efface donc.

«Nous verrions d’un très bon œil la reprise du Département du territoire et de l’environnement par une Verte». Alberto Mocch, président des Verts

Depuis son élection en 2007, c’est la PLR Jacqueline de Quattro qui a dirigé le DTE. Charles-Louis Rochat (libéral), puis Jean-Claude Mermoud (UDC) l’ont précédée. De fait, jamais un ministre écologiste n’a été à la tête du département en charge de l’Environnement. Ni Philippe Biéler, ni François Marthaler, ni Béatrice Métraux. Une situation qui n’a que trop duré, selon les dirigeants écologistes. «Notre électorat souhaite une politique environnementale plus ambitieuse, explique le président des Verts vaudois, Alberto Mocchi. En ce sens, la reprise du DTE par une Verte serait intéressante et nous la verrions d’un très bon œil. Toutefois, ce n’est pas au parti d’en décider.»

Déjà cheffe quelques mois

Le parlement n’a rien à dire, non plus, sur la répartition des sept départements de l’Administration cantonale. C’est la loi, rappellent les présidents des deux autres partis gouvernementaux, le PS et le PLR, sans vouloir commenter davantage. La présidente des socialistes, Jessica Jaccoud, souligne juste un fait: la ministre Verte est déjà en charge de l’Environnement pour quelques mois. «Béatrice Métraux étant suppléante de Jacqueline de Quattro, elle sera à la tête du DTE jusqu’à l’entrée en fonction du nouveau membre du gouvernement, remarque Jessica Jaccoud. Il reviendra ensuite au gouvernement de décider.» Un fait de bon augure? Motus.

Le PLR veut de la souplesse

Au PLR, le président Marc-Olivier Buffat estime que «jouer aux chaises musicales n’est pas la priorité». Le parti s’apprête à lancer la candidature de Christelle Luisier pour remplacer Jacqueline de Quattro. La députée syndique de Payerne est donnée favorite. Logiquement, si le souhait des Verts se réalise, Christelle Luisier deviendrait cheffe du DIS. Le DTE aura de toute façon une nouvelle cheffe. «Les libéraux-radicaux plaideraient pour que les Communes disposent de plus d’autonomie et de souplesse en aménagement du territoire, prévoit le président du PLR Vaud. Le changement de personnalité à la tête du DTE serait l’occasion de revisiter le rôle du Canton.»

Vassilis Venizelos, chef du groupe des députés Verts, estime «légitime de mener une discussion sur la répartition des départements». Pour lui, la priorité est d’être exigeant avec le DTE, surveiller les dossiers, augmenter le personnel, l’investissement dans la transition énergétique, l’aide aux Communes pour l’aménagement du territoire. «Le DTE n’a pas les moyens nécessaires pour mener une vraie politique environnementale», juge Yves Ferrari.

Pas deux Verts au Château

Une chose semble sûre, la poussée des Verts aux fédérales ne devrait pas se traduire par une candidature verte au Conseil d’État. «Briguer un cinquième siège pour la majorité rose-verte serait arrogant», relève Vassilis Venizelos. Béatrice Métraux le dit aussi: «L’ambition des Verts, c’est aux Verts de la déterminer, mais pour moi l’équilibre politique est très important et nous devons tous avoir en tête que c’était le message des Vaudois dimanche. Un deuxième Vert au gouvernement? En tant que membre des Verts, j’ai des réserves. C’est plutôt la montée en puissance de cette attente environnementale qu’il faut considérer, notamment par la mise en œuvre du plan climat.» On y revient: le plan climat est de la responsabilité du DTE… Mais elle n’en dira pas plus.

Mercredi soir, les Verts se réunissent en «comité élargi», une sorte d’assemblée générale à huis clos pour fixer sa stratégie. «À ma connaissance, personne chez les Verts ne veut se lancer dans cette complémentaire», dit Alberto Mocchi, en rappelant que c’est aussi la position de la direction du parti.