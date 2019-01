Et si «l'occupant» bernois avait aidé le Pays de Vaud?

Occupation, asservissement, spoliation. Les termes utilisés par les partisans de l’indépendance pour décrire les 262 ans (de 1536 au 24 janvier 1798) durant lesquels Leurs Excellences de Berne (LL. EE.) ont administré le Pays de Vaud sont forts. Lorsqu’on y regarde de plus près, la réalité est plus nuancée. Les quelques traces concrètes qui restent de la domination bernoise montrent davantage comment «Berne a aidé le Pays de Vaud, une région, à devenir le Pays de Vaud, une entité géopolitique, résume l’historien Patrick-Ronald Monbaron. L’unité du nouveau «pays» s’est faite contre Berne.»

1) La paix dans le giron des Confédérés

La conquête du Pays de Vaud par les Bernois, rendue légale par le Traité de Saint-Julien, fait entrer le territoire autrefois savoyard dans la Suisse. «Et donc dans la paix, c’était un vrai cadeau!» étaie dans un sourire le spécialiste de l’époque bernoise, fondateur du site www.dimeberne.ch. Le paysan vaudois, dont la vie entre le XVIe et le XVIIIe siècle est plus douce que celle de son voisin savoyard, ne pense en tout cas pas à se rebeller. «En tout, les «occupants» bernois étaient une vingtaine ici, les 16 baillis et quelques postes de direction importants comme à l’Hôpital de Villeneuve ou aux Salines. On n’était pas très bons, si on n’a pas réussi à les mettre dehors…» illustre l’historien.

Cette relative sérénité, dans une période toutefois éloignée de la démocratie, tient à plusieurs facteurs. D’abord, l’administration bernoise n’impose pas ses us et coutumes. Elle réunit ceux des différentes régions du canton dans des textes, «avec l’association étroite des élites vaudoises», précise Patrick-Ronald Monbaron. Il en découle une uniformisation du droit, mais aussi une unification des poids et mesures, une fiscalité légale plutôt qu’arbitraire. Des relevés cadastraux précis sont faits et l’on procède au recensement de la population. Autant d’éléments qui stabilisent ce coin de pays et son fonctionnement.

2) La Réforme et une uni en lot de consolation

S’il est une chose que Berne impose, en revanche, c’est la Réforme, et le protestantisme. L’une des premières créations des Bernois, et sans doute l’une des plus durables, est l’Académie de Lausanne, devenue aujourd’hui l’Université de Lausanne. Fondée dès 1537 sous le nom de Schola lausannensis, elle a marqué son temps en étant la première école de théologie protestante de langue française, une vingtaine d’années avant la création de l’Académie de Genève par Jean Calvin. Comment s’explique un tel cadeau? «Une des thèses est qu’il s’agissait à l’époque d’une compensation accordée à Lausanne, qui s’était imaginée devenir une ville libre d’Empire et qui avait perdu son statut de siège épiscopal avec la conquête bernoise et la fuite de l’évêque en 1536», explique Karine Crousaz, maître d’enseignement et de recherche à la Faculté d’histoire de l’UNIL.

Plus concrètement, la nouvelle Académie avait pour fonction de former les pasteurs pour qu’ils installent la Réforme en Pays de Vaud. «Ils ont été la colonne vertébrale du régime», indique Patrick-Ronald Monbaron. Tout comme les instituteurs, qui s’emploient à apprendre à lire et à écrire aux petits Vaudois dans de nouvelles écoles publiques. «Entendez à lire le catéchisme pour bien comprendre le pasteur et à signer», précise l’historien. «Elle a aussi été voulue et financée par les Bernois pour former leurs élites dans un environnement humaniste francophone, à une époque où se rendre à Paris devenait dangereux pour les protestants», ajoute Karine Crousaz.

Vestige de cette époque, le bâtiment de l’ancienne Académie accueille aujourd’hui le Gymnase de la Cité (voir la photo ci-dessus). Il a été inauguré en 1587 et s’est agrandi plusieurs fois avant de passer le relais au Palais de Rumine au XIXe siècle, devenu nécessaire pour accueillir la croissance de l’université

3) Architecture: Des cures, des temples et des fermes

Vestiges patents de la Réforme, les cures et les temples vaudois datent de l’occupation. Dans les campagnes, les fermes et granges «bernoises» sont aussi des témoins architecturaux de cette période. Plus de deux siècles après le départ des Bernois, un de leurs principaux héritages architecturaux est devenu un poil à gratter pour les autorités vaudoises. Aujourd’hui encore, le Canton est propriétaire de quelque 120 cures, construites par l’ancien occupant pour installer les pasteurs, et la Réforme, au cœur des villages. Certaines sont inscrites au patrimoine, voire classées monument historique, si bien que l’État de Vaud a été accusé de brader les bijoux de famille lorsqu’il a récemment tenté de vendre 20 d’entre elles, dont celles de Peney-le-Jorat ou de Denezy (voir la galerie ci-dessous).

Signe particulier, les cures se reconnaissent aujourd’hui à leurs volets bien vaudois, vert et blanc, mais ils étaient autrefois aux couleurs de Berne, rouge et noir. «Les Bernois ont voulu instaurer le pasteur comme premier citoyen du village, et, en quelque sorte, citoyen idéal, explique Catherine Schmutz Nicod, historienne de l’art à la Direction de l’archéologie et du patrimoine du canton de Vaud. Les cures devaient refléter cela en offrant un modèle d’habitat idéal, avec parfois un jardin, un verger voire un rural permettant de vivre presque en autarcie.»

Bien sûr, les Bernois n’ont pas amené que la Réforme, et la construction de cures s’est doublée de celle de granges utilisées pour la collecte de la dîme. L’héritage architectural bernois se retrouve également dans bien d’autres constructions laïques, notamment dans des maisons rurales qui arborent un avant-toit en berceau, lambrissé et arrondi. On peut citer en exemple la ferme du Bois de Chêne (voir la photo ci-dessous), à La Côte, mais aussi le château, le manoir et la maison de la dîme de Valeyres-sous-Rances, près d’Orbe.

Outre ces traces éparses dans le paysage architectural vaudois, il semble que les Bernois n’ont laissé que peu de constructions emblématiques derrière eux. Il nous reste tout de même la très belle ancienne Académie, en vieille ville de Lausanne, reconnaissable entre autres à son joli clocheton. L’Hôtel de Ville de la capitale vaudoise, dont la façade date de la fin du XVIIe siècle, arbore elle aussi cet ornement caractéristique.

De l’époque bernoise, nous gardons aussi l’église Saint-Laurent, à Lausanne, et les temples de Morges et de Prilly, de style baroque, dont les façades rappellent aussi bien des édifices romains, tels que Les Invalides à Paris et la Heiliggeistkirche à Berne. «Les Bernois se sont surtout inspirés de modèles pris de l’étranger pour les réinterpréter dans le contexte vaudois», détaille Catherine Schmutz Nicod. Leur regard était toutefois particulièrement tourné vers la France, ce qui explique que les temples construits à l’époque des baillis trouvent leurs cousins davantage chez nos voisins français que bernois. «Les églises sont devenues des lieux de prédication, avec une forme d’auditoire, plus que des lieux consacrés aux rites.» Parmi les exemples emblématiques, on compte le temple de Champvent, de forme octogonale, celui d’Oron, aux lignes arrondies, ou encore l’étonnante église circulaire de Chêne-Pâquier, près d’Yverdon-les-Bains

4) Infrastructures: Une circulation à long terme

Au niveau des infrastructures, Berne développe le réseau routier vaudois et le sécurise. On peut encore observer au bord de certains axes des bandes de terrain réservées pour leur élargissement, lit-on dans «La Révolution vaudoise en 24 histoires», de Pierre Streit (Éd. Cabédita 2018).

5) Commerce et armée: Le port de Morges pour brider Lausanne

La ville de Morges aurait sans doute été moins prospère si Berne n’avait pas d’emblée pris la décision politique de ne pas donner trop de poids à Lausanne, l’ancienne cité épiscopale. En 1687, le conseiller lausannois Samuel de Seigneux propose de créer un grand port moyennant que toutes les marchandises venant de Genève passeraient par Ouchy, raconte J. Béranek dans la «Revue historique vaudoise» (1939). La riposte de Morges, plan du port (voir l'image ci-dessous) à l’appui, est entendue par les Bernois, qui hésitaient encore avec Chillon et Villeneuve.

En 1690, la déclaration de guerre de Louis XIV à la Savoie précipite le mouvement et la nécessité d’un abri pour les galères bernoises. La proximité immédiate du château et sa position centrale entre le grand et le petit lac plaident pour le port de Morges – Ouchy a pourtant les mêmes atouts. La construction, mouvementée, dure cinq ans. Les deux guérites encore visibles aujourd’hui sont utilisées l’une pour le corps de garde, l’autre comme remise pour les chaînes qu’on tendait à la nuit tombante.

Avec son port, Morges devient un point de transit incontournable pour les marchandises, et le siège de la centrale des péages du Pays de Vaud, ce qui réoriente l’économie locale et favorise l’ascension des familles bourgeoises. Ces mêmes bourgeois joueront un rôle important en faveur de la Révolution.

Commercialement, le port de Morges était l’aboutissement prévu du canal d’Entreroches, inachevé. Cette infrastructure devait permettre de relier le lac de Neuchâtel au Léman, et par extension le Rhin au Rhône et la mer du Nord à la Méditerranée. Mais ce projet hollandais a reçu l’adhésion des Bernois. Qui utilisent la partie achevée principalement du sud au nord pour acheminer en Suisse alémanique le sel et surtout le vin vaudois, dont ils sont friands, favorisant le développement de l’économie vaudoise.

6) Vins: Les Bernois ont encouragé la Fête des Vignerons

Lorsqu’en 1816 les Bernois se voient attribuer le Jura pour les consoler de la perte en 1803 de l’Argovie et du Pays de Vaud, ils diront: «On nous a pris notre grenier et notre cave et, en compensation, on nous a donné un méchant galetas», rapporte avec ironie Pierre Streit, dans son ouvrage «La Révolution vaudoise en 24 histoires». Le vin était en effet «le principal objet du commerce extérieur vaudois», nous apprend Georges-André Chevallaz dans «Le vignoble vaudois au temps de LL. EE.». L’«extérieur» désigne le reste des cantons du Corps helvétique. C’est que les Confédérés alémaniques louent nos crus! Pour qu’ils en jouissent, le chasselas vaudois emprunte la voie fluviale du canal d’Entreroches par tonneaux. Ils représentent même 85% du tonnage transporté. Il est aussi convoyé avec beaucoup d’égards sur les routes reliant le Pays de Vaud à Berne. Ainsi, l’Auberge de Mézières, construite au XVIIe siècle, arbore depuis le XVIIIe siècle une enseigne portant les armoiries de patriciens bernois, les de Watteville. Ils auraient acquis les lieux pour y entreposer des vins, à mi-chemin entre les vignobles de Lavaux et leurs pénates bernois.

Il faut dire que Berne réserve le monopole de ce commerce à ses patriciens. Plusieurs bourgeois bernois ou fribourgeois achètent des biens fonciers, surtout à La Côte et à Lavaux (par exemple Belletruche et Montbenay à Mont-sur-Rolle, la Maison Jaune à Cully), bénéficiant ainsi de droits seigneuriaux. Les vignerons locaux ne peuvent vendre qu’au domaine. On estime que la dîme du vin représente 10% des revenus bernois en Pays de Vaud.

Et l’État possède les vignes du clergé romain déchu. Il en conserve la plus grande partie, mais en distribue aussi comme lot de compensation. Le vignoble de la ville de Payerne à Lavaux – 13 ha à Lutry, autour de la tour Bertholod (voir la photo ci-dessous) et au château de Montagny, à l’ouest d’Aran – est issu des biens sécularisés. Comme les territoires forains de Lausanne, «ce sont des pourboires, un dédommagement pour ces villes combourgeoises qui ont aidé Berne à s’installer», explique Patrick-Ronald Monbaron.

Friands des parades de la Confrérie des vignerons, qui remontent à des temps immémoriaux, les Bernois auront aussi encouragé l’émergence d’une vraie Fête des Vignerons un an avant la Révolution, en 1797.

Les Bernois créeront par ailleurs une «police des vins» zélée, qui court les cabarets (mauvais payeurs de l’impôt) et met au cachot les ivrognes, conciliant «habilement le rigorisme puritain et les intérêts bien conçus du trésor public», dit Chevallaz.

Francophiles (le français est la langue des élites au XVIIIe siècle), les Bernois n’imposeront jamais l’allemand en Pays de Vaud. Certaines familles franciseront leur patronyme (les Haldemann deviennent «Haldimand», les von Watteville adoptent le «de»), mais ils sont davantage inspirés par la France des Lumières que par la Suisse romande. Le folklore bernois ne sera pas non plus importé. «Berne a plutôt encouragé les traditions locales, comme la Fête des Vignerons (1797), sans doute aussi par intérêt», raconte Patrick-Ronald Monbaron.

Pour l’historien, ces Bernois tant vilipendés ont «donné des impulsions nécessaires et suffisantes» pour que le Pays de Vaud se structure. «En 1798, les Vaudois, qui avaient toutes les cartes en main, n’ont eu qu’à poursuivre l’œuvre des Bernois.»

