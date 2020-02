Et si le Canton de Vaud avait sa journée pour le climat?

Une «Journée vaudoise pour le climat» devrait voir le jour, probablement fixée au 8 décembre, date internationale dédiée à cette cause. Le postulat du PDC Axel Marion a été accepté par la très courte majorité parlementaire que forment les partis de gauche et du centre, Vert’libéraux compris. La ministre écologiste Béatrice Métraux a indiqué que l’idée trouverait sa place dans le Plan climat du Conseil d’État, «qui sera transmis au Grand Conseil ce printemps», a-t-elle précisé.

Ce Plan climat, d’abord annoncé pour l’été passé puis décembre dernier, découle des Assises du climat, organisées fin 2018. Il sera «transversal» – tous les départements de l’État sont impliqués – et «tiendra compte de l’implication des acteurs institutionnels mais aussi privés, notamment l’économie», a ajouté la conseillère d’État, qui fait l’intérim à la tête du Département de l’environnement depuis le départ de Jacqueline de Quattro.

Et le contenu de cette stratégie promet de faire parler dans l’hémicycle, vu le long débat qu’a suscité cette seule «Journée du climat». PLR et UDC n’y étaient en effet pas favorables. «Une Journée coûteuse», a estimé la députée libérale-radicale Laurence Cretegny, qui doute de l’utilité d’un tel symbole. «Utilisons plutôt ces fonds au profit d’actions concrètes!» Son coreligionnaire Nicolas Croci Torti a fait le parallèle avec la Fête des mères ou la Saint-Valentin: «C’est toute l’année qu’il faut penser au climat.»

Occasion à saisir

Ce à quoi l’autre camp a rétorqué qu’il ne fallait renoncer à aucune occasion de sensibiliser le public à l’urgence climatique. «Les collectivités publiques doivent prendre l’initiative, sans quoi le 8 décembre il n’y aura que les manifestations de Grève du climat et d’Extinction Rebellion, qui n’ont pas de légitimité institutionnelle», a insisté Axel Marion.

La droite s’est défendue de tout climatoscepticisme, que d’aucuns ont été prompts à flairer. «Les symboles, vous les refusez. Les mesures concrètes, vous les refusez. Que devons-nous comprendre? Que les masques tombent?» a questionné le socialiste Pierre Dessemontet.

Peu avant, son propre postulat «Pour que le Canton fournisse aux acteurs institutionnels une boîte à outils de l’adaptation au réchauffement climatique» avait tapé sur les nerfs de l’UDC Jean-François Thuillard, syndic de Froideville. «Comme si les Communes ne faisaient rien!» Et de citer «l’éclairage public au LED, les chauffages à distance à plaquettes, l’isolation des bâtiments, les constructions en bois local, nos déchetteries cinq étoiles…» Applaudissements dans le camp bourgeois. Lequel est encore battu sur cet objet. La même alliance de centre gauche a aussi fait passer in extremis une motion Verte soutenant une batterie de contraintes énergétiques dans les nouvelles constructions et les bâtiments à assainir.

Dans ce même élan, l’UDC Yvan Pahud a été soutenu à la quasi-unanimité pour son initiative en faveur des énergies vertes. Le texte s’adresse au Conseil fédéral, lui demandant «la mise en place d’un système de rachat de l’électricité indigène renouvelable par les fournisseurs de courant, avec un prix au kWh couvrant les coûts de production». Cela pour pallier l’abandon par la Confédération en 2018 du système de rétribution de l’injection à prix coûtant (RPC), au profit d’une aide unique à l’investissement.