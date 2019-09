Être entendus à l’école de leurs enfants

Cesla Amarelle: «Il faut clarifier les rôles de?chacun»

«La place des familles dans l’école du XXIe siècle», tel était le sujet de la table ronde organisée samedi au Signal-de-Bougy dans le cadre d’une journée de célébration des 50 ans de l’Apé-Vaud.



Sa présidente, Marie-Pierre Van Mullem, avait invité Cesla Amarelle, conseillère d’État chargée du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, ainsi que plusieurs acteurs concernés par l’école.



Comment améliorer la collaboration entre les parents et l’école? La question posée à cette occasion est complexe, car les parents n’ont pas tous la même attitude. Il y a ceux qui râlent pour un rien, interviennent sans cesse et font peur aux enseignants et, à l’autre extrême, ceux qui n’osent pas dire un mot.



Du côté de l’école également, les façons de procéder diffèrent d’un établissement scolaire à un autre, et chaque enseignant a sa manière d’aborder la relation avec les parents.



Tout cela dans un Canton qui veut amener de gros changements à cette école du XXIe siècle en la rendant notamment plus inclusive.



Face au défi d’établir une véritable collaboration avec l’école, Marie-Pierre Van Mullem estime que les associations de parents d’élèves ont leur rôle à jouer et que les établissements devraient mieux les intégrer dans leur fonctionnement.



Tania Ogay, professeure en anthropologie de l’éducation, a insisté pour qu’on n’oublie pas les parents qui ne font pas partie d’une association. Catherine Roulet, coprésidente d’Insieme Vaud, aimerait qu’on mette plus de moyens pour accompagner l’intégration des enfants en situation de handicap… Les demandes sont multiples.



Cesla Amarelle a expliqué que «la question des moyens allait être abordée très prochainement. Aujourd’hui, il est surtout important de clarifier les missions de l’école et les rôles de chacun.»

Y.M.