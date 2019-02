Etude Unia: convention de travail plus favorable

Dans le monde politique, le mal-être du personnel soignant est un phénomène connu. Il est sur la table. Ministre vaudois de la Santé, Pierre-Yves Maillard partage les constats d’Unia et finalise une évolution favorable en matière de salaires: «Je pense qu’il sera possible d’apporter une réponse concrète aux revendications salariales, cette année encore, en indexant la convention de travail à celle appliquée dans le nouvel Hôpital Riviera-Chablais, qui est plus avantageuse, annonce-t-il. C’est dans les EMS vaudois que cela va provoquer le plus gros rattrapage.» Il rappelle par ailleurs que la pression va encore s’accentuer puisque les besoins en matière de soins vont évoluer selon la courbe démographique et «nécessiter la création de 100 000 emplois dans les vingt prochaines années» dans ce secteur.

Plus généralement, le député UDC vaudois Thierry Dubois admet la surcharge des infirmières. «Mais cela ne se résoudra pas en augmentant le personnel d’un mammouth tel que le CHUV, dit-il. Cet hôpital ne peut plus tout gérer et doit collaborer avec les autres centres régionaux.» Son collègue PLR Philippe Vuillemin suit le même chemin en matière d’augmentation des ressources: «C’est déjà un casse-tête pour un directeur d’EMS de trouver du personnel, estime-t-il. Le seul remède est une gestion pointue des équipes afin de préserver les employés.» Quant à la demande syndicale de supprimer l’annualisation du travail, il la relativise: «Elle revient périodiquement, une fois on la souhaite, puis on n’en veut plus, et cela dépend de chacun.»

Dans la formation, les espoirs syndicaux sont également relativisés. «La solution n’est pas que pécuniaire, on la trouvera plutôt dans le dialogue, dit Patrick Van Gele, doyen de la filière de soins infirmiers de la Haute École de santé Vaud. À un moment où les soins deviennent de plus en plus compliqués, il faut trouver des solutions ensemble.» À la tête de l’École de la Source, Jacques Chapuis n’a pas non plus de remède miracle, mais invite à considérer la particularité du secteur. «Dans les professions soignantes, la confrontation à la souffrance et à la douleur s’avère difficile à gérer; la qualité des soins exige une attention et une disponibilité difficilement conciliable avec la pure logique de productivité.»