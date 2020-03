Étudiants en confinement dans les grands internats

Même sur place, il faudra étudier à distance. C’est la situation presque paradoxale que vivent de nombreux étudiants des grands internats vaudois. Si nombre d’entre eux ont pu regagner leur pays d’origine, d’autres sont désormais confinés dans leur établissement.

C’est notamment le cas dans les écoles gérées par Swiss Education Group (SEG), dont les Écoles hôtelières SHMS de Caux et Leysin ou les instituts César Ritz, au Bouveret, à Brigue et à Lucerne. «Au total, 500 étudiants restent en Suisse dans leur internat respectif», signale Florent Rondez, CEO de SEG. Certains n’ont pas pu rentrer, d’autres ont choisi de ne pas le faire: «Nos étudiants sont tous adultes. Nous tenions à laisser le choix. Chacun a pu décider avec sa famille s’il se sentait plus en sécurité dans son école ou auprès de ses proches.»

Aucun cas de coronavirus n’a été détecté sur les sites de SEG, indique Florent Rondez. «Nous avons pris des mesures tôt: fin janvier, nous étions équipés de désinfectant et de masques et avons procédé à des contrôles de température et, en cas de doute, à des mises en quarantaine. Nous avions déjà une expérience de telles situations depuis l’épidémie du SRAS en 2003.» Pour répondre aux directives fédérales, la vie des internes a dû être réorganisée. Les chambres sont désormais privées et les classes se dérouleront virtuellement, y compris pour ceux qui restent.

Course aux billets d'avion

La majorité des internats du canton sont désormais vides. Pas de voyages culturels aux quatre coins de l’Europe ni de missions humanitaires dans les pays défavorisés: le spring break, période tant attendue dans les écoles internationales, a un goût particulier. Son début, mi-mars, a failli rimer avec chaos. À Leysin, la quasi-totalité des 120 élèves de la Kumon Academy a dû s’envoler vers le Japon, alors que plusieurs compagnies annonçaient déjà qu’elles renonçaient à desservir l’archipel. Les départs ont dû être répartis en deux vagues successives entre le 18 et le 20 mars.

À l'Aiglon College, à Villars, «il a fallu plusieurs jours pour permettre le rapatriement des 380 élèves vers plus de 60 pays différents. Les parents nous ont beaucoup aidés dans cette tâche», indique la directrice, Nicola Sparrow. À l’American School in Leysin, les choses se sont aussi précipitées. «J’étais en route pour l’aéroport de Genève lorsque Donald Trump a annoncé qu’il suspendait les vols pour les ressortissants européens (ndlr: le 11 mars), raconte Christophe Ott, codirecteur de l’école. J’ai immédiatement téléphoné à Leysin pour organiser les retours. Les élèves ont été libérés le 15 mars, soit une semaine avant la date prévue.»

Horaires réaménagés

Partout, les cours en ligne se mettent en place. «Nous continuons les apprentissages en ligne avec les élèves, de la maternelle à la 8e Harmos. Chaque jour, plusieurs vidéoconférences sont organisées par les enseignants avec leurs élèves. Ils reçoivent le planning du jour avec les activités à réaliser», indique Jérôme Delnoy, directeur de l’École Riviera et business manager de St. George’s School à Clarens. Mais pour ces écoles à la clientèle cosmopolite, la tâche n’est pas simple. «Nous avons des élèves situés dans des fuseaux horaires très variés, explique Christophe Ott. Nous avons dû aménager les horaires des enseignants pour que tous les étudiants puissent leur parler régulièrement.» L’incertitude règne encore quant à la forme que prendront les examens de fin d’année. Les diplômes devraient toutefois être décernés.