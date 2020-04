Examens «pour du beurre» généralisés

Les milliers d’étudiants de première année de l’Université de Lausanne ont de quoi se réjouir. Les échecs qu’ils pourraient subir lors de la session d’examens du mois de juin ne compteront pas et n’entameront donc pas leur chance de poursuivre leurs études sur le campus lausannois.

Il y a deux semaines, le discours était tout autre. Jusqu’à récemment, la mesure de ne pas comptabiliser les échecs comme des tentatives concernait tous les étudiants de l’Université, à l’exception notable de ceux de première année. Raison invoquée: une telle option aurait surchargé la volée suivante et les examens de fin de première année sont les plus sélectifs. Ils ne pouvaient donc pas ne pas compter.

Comment, dès lors, appréhender ce revirement? Pour le syndicat d’étudiants SUD, qui s’est fendu d’un communiqué de presse samedi, la donne est simple: sous pression, l’institution a fini par plier. Vice-recteur de l'Enseignement et affaires étudiantes de l’UNIL, Giorgio Zanetti est d’un avis sensiblement différent. «La pression n’est pas nouvelle et ne nous a jamais empêchés de prendre des décisions qui ont pu déplaire à certains. S’agissant des examens du mois de juin, nous aurions souhaité qu’ils se déroulent dans des conditions aussi proches que celles que nous connaissons d’habitude. Ce vœu n’est plus d’actualité, il faut en convenir. Après des échanges avec nos partenaires, dont les associations d’étudiants, nous avons décidé de nous adapter à la situation, car il est certain que les examens du mois de juin seront différents.»

Triche en vue?

Le vice-recteur ne s’en cache pas, l’année académique en cours, crise sanitaire et mesures de distanciation sociale obligent, «est atypique». Partant, la session d’examens de juin le sera tout autant. À commencer par le simple fait qu’aucune épreuve, écrite ou orale, ne pourra se dérouler sur le campus. Tous les examens se feront ainsi à distance. Étudiant de la Faculté des sciences sociales et politiques (SSP) de première année, Didier n’y croit pas tellement. «L’Université va reporter une grande partie de nos examens pour nous empêcher de tricher. Aucune technologie ne pourra nous empêcher de pouvoir nous procurer les réponses durant l’examen ou alors de converser entre étudiants. Nous sommes de la génération numérique, nous connaissons ses outils et tout ce qu’il est possible de faire grâce à l’informatique.»

Giorgio Zanetti: «L’éventualité ne nous a pas échappé, mais c’est la nature même de l’examen qui doit changer. La situation actuelle impose de changer d’approche. Un examen écrit pourra parfaitement se faire à livre ouvert, ce n’est pas un problème. Dans ce cas de figure, les efforts de synthèse et de compréhension l’emporteront sur la pure mémorisation. J’insiste: la session de juin, qui permettra aux étudiants de se tester et de faire valider leur travail, ne sera pas au rabais.»

À noter également que, si c’est la plus spectaculaire, l’option d’une session pour du beurre n’est pas la seule mesure prise pour s’adapter à la crise sanitaire. Il est par exemple possible de se retirer des évaluations sans justification, de conserver ses crédits en cas de retrait ou encore d’allonger la durée maximale des études.

Faut-il craindre une volée de première année surchargée l’an prochain? «Le risque existe, concède le vice-recteur, et si cela devait être le cas nous assumerons. Personne ne sortira de cette crise comme si rien ne s’était passé mais peut-être pourrons-nous en tirer quelque chose pour la suite. Comme la diffusion de contenus à distance.»