Explorer la vie au pied des glaciers tant qu’il y en a

L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) s’apprête à étudier ce qui ne l’a jamais été: la vie bactérienne qui évolue au pied des glaciers. «Nous avons sondé les océans les plus profonds et analysé les calottes polaires, mais jamais les ruisseaux qui coulent des glaciers. Ces derniers fondent, le niveau des eaux augmente mais nous n’avons que peu d’idées de ce qui se passe entre ces deux phénomènes. Dans les eaux glaciaires, les micro-organismes sont à la base de la chaîne alimentaire et ont orchestré les principaux cycles biogéniques (ndlr: lorsque plusieurs organismes vivants en créent un nouveau) de la planète pendant plus de trois milliards d’années, mais nous ignorons la manière dont ils se sont adaptés à ces conditions extrêmes. Or, avec le réchauffement climatique, cet infiniment petit est en train de se volatiliser», lance Tom Battin, directeur du Laboratoire de recherche en biofilms et écosystèmes fluviaux (SEBR) de l’EPFL et directeur scientifique du projet.

Le projet en question, ambitieux, entend combler les lacunes de la science en la matière et résoudre l’une des dernières énigmes des sciences aquatiques. Ces trois prochaines années, trois scientifiques de l’EPFL vont parcourir la terre pour explorer «le troisième pôle». Au programme: un itinéraire qui va de la Nouvelle-Zélande à l’Alaska en passant par l’Himalaya ou encore le Kamtchatka au cours duquel les chercheurs récolteront des micro-organismes dans les ruisseaux de plus de 200­ glaciers du monde entier.

Le rythme sera particulièrement soutenu; le trio ne restera au bord de chaque cours d’eau que quelques jours, prélèvera des échantillons en trois endroits distincts avant de passer au glacier suivant. «Nous allons commencer par la Nouvelle-Zélande, le Groenland et le Caucase en 2019, la deuxième année sera consacrée au gros morceau avec notamment l’Himalaya ou encore le Pamir», détaille Mike Styllas, expert de la très haute montagne bombardé chef des expéditions et à qui a été confié le choix des destinations ( voir encadré).

La répétition générale du tour du monde se joue en ce moment, au pied du glacier du Rhône, témoin privilégié en même temps que victime quasi sans défense des températures qui grimpent. Protégé par de grandes bâches blanches censées ralentir la fonte des glaces, il transpire pourtant abondamment.

Jeudi matin, il est à peine 10 h, on est à plus de 2300 mètres d’altitude mais toute l’assistance est en T-shirt tant les températures sont clémentes. «Ce glacier, ô combien symbolique, résume à lui seul l’urgence de la situation. Plusieurs glaciologues prédisent que la moitié des petits glaciers va disparaître ces trente prochaines années. Une telle situation, due à l’homme, est sans précédent, s’inquiète le Pr Battin, répétant que le temps presse. Ces écosystèmes qui régnaient sur la Terre sont menacés. Il y a 500 millions d’années, la terre n’était qu’une énorme boule de neige. Les glaciers et les ruisseaux que nous observons en 2018 sont des reliques d’écosystèmes jadis omniprésents qui contiennent des micro-organismes qui viennent du fond des âges. C’est pour comprendre comment fonctionne cette vie microbienne que nous lançons cette expédition.»

Azote liquide pour garder l’ADN

Le détail de la stratégie imaginée pour découvrir les secrets de l’infiniment petit habitué au froid se trouve quelques centaines de mètres plus bas, le long du ruisseau qui s’échappe du glacier.

À proximité d’un petit campement de fortune, qui relève autant de l’expédition en haute montagne que du laboratoire mobile, Matteo Tolosonano et Vincent de Staercke, alpinistes et biologistes de l’environnement, se penchent dans le ruisseau. À leurs pieds, une batterie de sondes et des capteurs en tout genre qu’ils mettent à l’eau, qui ne dépasse pas 4 degrés. Dans leurs mains, des seringues pour prélever l’eau ou encore des tamis pour filtrer les sédiments où les bactéries se concentrent. Sur le terrain, on mesure aussi le potentiel hydrogène (pH), la concentration en C02 ou encore la conductivité électrique de l’eau. «Toutes ces mesures servent à décrire l’environnement microbien. Outre les bactéries, le milieu dans lequel ils évoluent doit aussi être analysé», explique Matteo Tolosonano.

Ces prélèvements sont ensuite manipulés dans des conditions stériles, toujours sur place, avant d’être plongés dans de l’azote liquide à – 196 degrés pour conserver les ADN des bactéries. Le tout sera ensuite envoyé à l’EPFL, où une dizaine d’autres chercheurs, biologistes, glaciologues, mathématiciens, prendront le relais et pousseront les analyses plus loin.

Les échantillons qui ne serviront pas à la recherche fondamentale seront conservés pour les générations futures ou pourront servir à la recherche, qui rêve d’y découvrir de nouvelles substances antibiotiques en observant la façon dont les bactéries se défendent (lire encadré). La création d’une véritable biobanque, sur le site sédunois du Pôle de recherche sur l’environnement alpin et polaire de Sion (Alpole) de l’EPFL Valais-Wallis, est aussi souhaitée.

La démonstration de jeudi en atteste, l’expédition et les récoltes d’échantillons prélevés en milieux méconnus, a fortiori dans des conditions extrêmes, ne s’improvise pas. L’entraînement va donc se poursuivre d’ici à la fin de l’année, sur les différents glaciers alentour (Aletsch, Valsorey…), le temps d’acquérir les automatismes et les réflexes qui leur permettront de répéter la manipulation là où l’imprécision et l’improvisation n’ont pas leur place.

Enfin, côté budget, le projet, qui va coûter plusieurs millions, peut compter sur le soutien de la Fondation Nomis, qui ne finance que des initiatives scientifiques pionnières. Sur un registre logistique, notamment pour les visas et les autorisations, les chercheurs sont appuyés par le Swiss Polar Institute et par le Département des affaires étrangères (DFAE). (24 heures)