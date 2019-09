Extinction Rebellion, une machine bien rodée

Il y a une année, Extinction Rebellion n’existait pas. Mais en quelques mois, le mouvement né à Londres en octobre 2018 a su se rendre quasi incontournable. Grâce à des actions spectaculaires taillées pour les réseaux sociaux et conçues pour marquer les esprits ainsi qu’à un discours plus radical que celui des mouvements écologistes traditionnels, «XR» ne laisse pas indifférent. Le mouvement, qui prône la désobéissance civile non violente pour forcer les gouvernements à agir pour l’environnement, agace ceux qui font les frais de ses actions chocs, fascine les partisans de Greta Thunberg et embarrasse la police.

Dopée par sa notoriété, comme une star qui se doit à ses fans, la branche suisse du mouvement s’est même offert le luxe de mettre sur pied une tournée. Un «XR Tour» dont la récente date zurichoise, qui a vu la Limmat virer au vert, a fait le tour du monde. À quelques heures de l’escale lausannoise, qui en constituera aussi le point final, zoom sur une ascension irrésistible.

Les effectifs

Constituée de moins de dix personnes à ses débuts, la branche lausannoise de XR compte aujourd’hui plus de 100 membres actifs. «Sans compter tous les sympathisants qui gravitent autour du mouvement», se réjouit Antoine Thalmann, membre de la première heure, qui assure n’avoir jamais vu pareil engouement «en dix ans de militantisme».

Recrutés lors de conférences, les nouveaux membres se voient proposer des ateliers de désobéissance civile et des conseils juridiques. Contrairement à l’idée reçue qui voit dans XR un mouvement purement estudiantin, l’entité revendique «beaucoup de quadras», des pros du marketing ou encore des médecins dans ses rangs. L’organisation se veut très horizontale, mais XR compte tout de même quelques têtes qui dépassent. Et qui restent souvent dans l’ombre.

Fine connaissance des lois

Comportement à adopter en cas d’arrestation, risques juridiques et montants des amendes encourues… XR fournit aux activistes une assistance juridique depuis le début. Mais la petite liste a fait long feu. Désormais, ce sont des fichiers précis et complets qui s’échangent. On y trouve par exemple les modalités des interrogatoires, des fouilles ou encore les subtilités du nouveau Code de procédure pénale. Mais aussi les règlements, canton par canton, qui régissent l’action de la police; ses droits et ses devoirs. Sans oublier la délicate question des prélèvements ADN.

Avant chaque action, des juristes sont sollicités pour indiquer aux activistes ce qu’ils risquent en détail. Les participants, dont l’inscription est souhaitée sur la page Facebook d’Extinction Rebellion Lausanne, peuvent ainsi choisir leur «degré d’implication»: du comportement docile à la «prise de risques physiques». Pour vendredi, XR annonce la présence de l’ancien bâtonnier Christian Bettex en tant «qu’observateur neutre» et la prochaine mise sur pied «d’une équipe d’avocats pour le climat» pour ceux qui risquent des conséquences judiciaires.

Organisation professionnelle

XR ne laisse rien au hasard et agit presque comme une entreprise. En vue de l’action de vendredi, ce sont carrément des offres d’emploi qu’a publiées le mouvement. Des manutentionnaires aux juristes en passant par des porte-parole, des électriciens, des guetteurs, des bloqueurs, des gardiens de la paix ou encore des référents pour les forces de l’ordre, la liste témoigne d’un haut degré de préparation.

Transparence tactique

À Lausanne, les premières actions étaient ouvertement annoncées avec force détails. Outre le but d’attirer un maximum de monde, cette transparence répondait à un objectif tactique que le mouvement appelle «l’action dilemme».

En substance, il s’agit de placer la police face à un choix cornélien. Si les forces de l’ordre jouent la carte de la répression, XR répond par la non-violence et n’insiste pas, attirant la sympathie. Si la police tolère l’action, le mouvement jouit d’une plateforme de rêve pour faire passer son message.

Mais pour vendredi, rien de tout cela. Le détail de l’action, dont on discute sur des messageries sécurisées, est tenu secret. Le lieu ne sera communiqué qu’au dernier moment. De quoi jouer sur l’effet de surprise. Ce que l’on sait, c’est qu’il ne faut pas s’attendre à une action spectacle comme à Zurich. La date lausannoise du XR Tour mise en effet sur une opération «disruptive». «Ce sera une action de type blocage de plusieurs heures, nous serons assez pour y arriver», confirme un membre de XR.

La réaction policière

C’est LA grande inconnue de vendredi. Face à XR, dont la moindre action est retransmise en direct sur les réseaux sociaux, les forces de l’ordre jouent sur du velours. D’abord conciliante avec le mouvement, puis serrant la vis – plusieurs activistes ont été embarqués lors de leur dernière opération –, la police oscille dans ses réactions. Refusant de comparer les actions – et donc les réponses qu’elles entraînent –, la police municipale se contente de répliquer qu’elle agit au cas par cas, selon les principes de proportionnalité, d’opportunité et de légalité.

Mercredi, une délégation de XR a rencontré le municipal lausannois de Police, Pierre-Antoine Hildbrand, et le chef de la police. Le mouvement évoque une conversation constructive, le politique ne fait pas de commentaire. Réponse vendredi.

Les actions notoires d'Extinction Rebellion en Suisse

Lausanne: le 15 avril 2019

Première action de XR Lausanne: le blocage du pont Chauderon pour un «p’tit déj de la révolte» réunit près de 250 personnes. Décidée à évacuer la chaussée, la police se heurte à un mur. Elle n’insiste pas, se met en retrait et laisse l’action aller à son terme. Le blocage des ponts est l’une des marques de fabrique du mouvement.

Lausanne: le 18 avril 2019

Rebelote à Lausanne trois jours plus tard pour «un pique-nique festif» sur le Grand-Pont. Peu après midi, plus de 350 personnes s’assoient pour manger. Refusant la confrontation, la police laisse faire et va même jusqu’à bloquer elle-même le trafic pour l’action. À Lausanne, les forces de l’ordre ne seront pas toujours aussi coulantes.

Berne: le 6 juin 2019

Pour simuler la mort causée par la destruction de l’environnement, les activistes de XR déversent du faux sang près du Palais fédéral. L’action, qui vise à marquer les esprits, a aussi eu lieu sur la place du Trocadéro, à Paris, ou encore à Hambourg.

Zürich: le 10 septembre 2019

La Limmat colorée en vert fluo, pour dénoncer «l’effondrement de notre écosystème», compte parmi les actions les plus impressionnantes de XR. Ces images ont fait le tour du monde, le pari est réussi. Avec un montage vidéo en musique, des plongeurs et des images prises par drones, l’action est calibrée pour les réseaux sociaux.