Face aux critiques, Savatan va devenir moins militaire

Une formation trop militariste et pas assez proche du terrain. C’étaient les principales critiques émises ces dernières années à l’encontre de l’Académie de police de Savatan, qui forme les futurs policiers vaudois, valaisans et genevois. Eh bien ces critiques ont été entendues. Les gouvernements des trois cantons l’ont annoncé ce jeudi.

La réforme, au fond, n’est pas une grande surprise. Genève avait mis les points sur les i après une période de test qui s’est conclue l’année dernière. Premier changement: la formation mettra davantage l’accent sur l’activité judiciaire des policiers, leurs compétences psychologiques, leurs connaissances des lois et les cas pratiques sur le terrain. Le sport, l’endurance, les marches et les valeurs du policier verront diminuer leur nombre d’heures.

Maudet réjoui

L’annonce réjouit le conseiller d’État genevois Pierre Maudet, à la tête du Département de la sécurité pendant encore une semaine. Chargé de la Police jusqu’à l’année dernière, il avait émis certaines réserves sur Savatan, alors que Genève envoie une soixantaine d’aspirants par année.

«L’arrivée du partenaire genevois dans le ménage a passablement changé les équilibres, explique l’élu libéral-radical. Les conditions que nous avons émises allaient dans le sens des Cantons de Vaud et du Valais, mais elles ont donné un coup d’accélérateur aux changements.»

Le magistrat genevois ajoute: «Notre apport a été de proposer que tous les aspirants vaudois et valaisans fassent des stages en milieu urbain, car nous faisons appel à eux lors de grandes manifestations. Ils ont déjà été concrètement engagés dans des opérations sur territoire genevois, comme la venue du pape ou la finale de la Coupe de Suisse.»

Selon la conseillère d’État vaudoise de la Sécurité, Béatrice Métraux, l’académie n’a pas attendu Genève pour se réformer. «La transformation de Savatan a plusieurs raisons, détaille l’élue Verte. Elle répond au nouveau cursus de formation en deux ans, décidé par les Cantons au niveau national, aux demandes et besoins des partenaires de l’académie et, enfin, aux diverses critiques.»

Ainsi Genève a par exemple demandé de mettre l’accent sur la formation judiciaire, et les polices communales ont souhaité avoir des modules de proximité. Béatrice Métraux ajoute: «Dès que j’ai repris la présidence du conseil de direction en janvier 2018, j’ai travaillé sur les questions de militarité, de l’évolution de la formation et de l’image de l’académie.»

Audit sur les finances

Les trois gouvernements annoncent également qu’un audit sera mené par l’Inspection cantonale des finances valaisanne et le Contrôle cantonal des finances vaudois. Y aurait-il des soupçons de mauvaise gestion? Pas du tout, selon Pierre Maudet. «Nous voulons davantage de lisibilité financière, sur le coût par aspirant, les coûts fixes, les prestations à l’endroit d’entreprises privées, pour qu’ils soient répartis de manière juste entre les trois cantons et les communes vaudoises et valaisannes.»

Autre objet de critiques: le style du commandant de l’école, le colonel Alain Bergonzoli, ancien chef de la gendarmerie vaudoise. L’intéressé reste en poste, prévient Béatrice Métraux, qui a toute confiance en lui: «M. Bergonzoli a participé à toute cette transformation et il mène ces réformes avec le politique.» (24 heures)