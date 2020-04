Faire son pain maison, le nouveau dada des Vaudois

Visiblement, l’une des premières choses que l’humain retranché fait à la maison, c’est son pain, sa tresse, sa pâte à gâteau ou ses pâtisseries. Et il le partage volontiers avec ses connaissances. Chaque Vaudois connecté aux réseaux sociaux a certainement vu passer des images de pain maison sur son fil d’actualité en ces temps de confinement. Et même si la situation semble revenir à la normale après la frénésie de mi-mars, les étals de farine dévalisés aperçus dans les grandes surfaces ces derniers jours sont là pour en témoigner.

Maman de deux enfants à Prévonloup, Carmen Schneider fait partie de ces personnes qui ont mis la main à la pâte, publiant des photos de son pain maison sur son profil Facebook. «Avant même l’arrêt de l’école, nous avons dû rester confinés à la maison une dizaine de jours, mon fils ayant été potentiellement en contact avec le coronavirus lors d’un camp de ski. Comme nous devions limiter au maximum nos déplacements, nous avons commencé à faire du pain tous les jours, une activité qui occupe bien les enfants», raconte la Broyarde, qui cuisinait auparavant une tresse le dimanche de temps en temps.

La boulangerie à la maison permet surtout d’éviter la foule des centres commerciaux. Avec de la farine provenant du Moulin de Romont voisin, Carmen Schneider enchaîne désormais pâte à pizza et pain, et prévoit déjà des lapins de Pâques en pâte ces prochains jours. «Comme beaucoup de monde, on prend cette crise comme un retour à des valeurs de base. Faire nos courses chez le maraîcher nous semble moins risqué qu’en supermarché. Cela va dans le même sens», ajoute la quadragénaire.

Ça mouline à Payerne

Naturellement, cette frénésie s’est ressentie chez les producteurs de farine. Au Moulin de Payerne, une coopérative agricole de 200 sociétaires employant 4,5 collaborateurs à temps plein, un ouvrier travaille à plein temps depuis deux semaines à l’ensachage de paquets individuels.

«En temps normal, nos deux débouchés principaux sont la boulangerie et la restauration. Pour le second secteur, les ventes sont désormais quasi nulles et pour le premier, la diminution est de l’ordre de 30 à 40%. Par contre, on constate que les ventes à la clientèle privée et auprès de nos revendeurs ont au moins quadruplé. L’un dans l’autre, nos chiffres restent néanmoins en baisse», détaille Laurent Bapst, gérant des lieux et aussi président de l’Union romande de moulins, qui réunit 22 membres dont huit moulins encore actifs.

La baisse d’activité se reporte aussi sur le milieu de la boulangerie artisanale. «Les enseignes indépendantes en campagne résistent mieux, mais la diminution du chiffre d’affaires est souvent très forte chez les boulangers en ville et à proximité immédiate des centres commerciaux, la population préférant concentrer ses achats pour limiter les déplacements», souligne Yves Girard, secrétaire de la Société des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs du canton de Vaud.

Boulangers en herbe

Les boulangers ne voient toutefois pas cette nouvelle passion des Vaudois pour le pain fait maison comme une concurrence. «Comme pour le lait qui provient de la vache et non pas d’une brique, c’est important de montrer aux enfants le travail à réaliser pour produire du pain. Toucher la farine est le point de départ pour former de futurs boulangers», note Simon Nicod, Pain d’or vaudois en 2015 et patron de La Sarrasine à Lucens.

L’artisan est persuadé que ses clients reviendront chez lui une fois que la population pourra reprendre son rythme de vie traditionnel: «Mes affaires ont diminué surtout en raison de la baisse des commandes liées au milieu de l’économie, qui est à l’arrêt. Mais on reste ouvert et on soigne notre clientèle en se disant que les privés reviendront manger le pain frais de leur boulanger quand la crise sera passée.»

Tresse des élèves

Peut-être que les élèves du cycle d’orientation de Domdidier (FR) et leurs parents feront partie du mouvement. Nicolas Schulé, leur enseignant en sport et en économie familiale, leur a ainsi donné comme défi de réaliser une tresse selon la recette de l’indémodable «Croqu’menus», le tout accompagné d’un tutoriel en vidéo. «Pendant cette période sans enseignement, l’objectif des autorités cantonales est de stabiliser les compétences, mais je suis persuadé que même à distance, on peut continuer à faire progresser nos élèves. Pour cela, il faut leur proposer des activités attractives. Mettre la main à la pâte en est une», commente le trentenaire domicilié à Salavaux.

Envoyé dimanche soir, son devoir avait déjà été réalisé par quatre de ses 23 écoliers mardi. Et le professeur ne doutait pas qu’au moins 20 d’entre eux allaient jouer le jeu d’ici à la fin de la semaine, l’enseignant recommandant toutefois en priorité de respecter les consignes de sécurité actuelles.