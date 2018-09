Fautif introuvable après un grave accident domestique

On ne va pas pouvoir aller enquêter en Chine, et qui plus est, à l’aveugle… Telle est en substance la conclusion de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Cette instance a confirmé l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public pour une enquête peu ordinaire qui a fini en queue de poisson.

Quelque part dans l’Empire du Milieu se trouve le fabricant d’un faitout défectueux qui a occasionné de graves brûlures à une ménagère. Or, non seulement la marque d’identification du constructeur ne figure pas sur le produit, mais il n’existe pas d’accord d’entraide judiciaire pénale entre les deux pays. C’était hélas la seule piste restant praticable pour coincer le responsable de ce défaut.

Graves brûlures

Un soir d’octobre 2016, madame fait cuire une soupe dans sa marmite à deux poignées. Elle saisit la casserole pour la retirer de la plaque de cuisson. Une des poignées se casse. Le contenu brûlant se déverse sur sa cuisse gauche. Brûlée jusqu’au deuxième degré profond, la ménagère doit passer dix jours à l’hôpital pour traitement de la plaie et greffe. Elle porte plainte contre inconnu pour lésions corporelles graves.

L’enquête démarre. Le faitout est séquestré comme pièce à conviction, sans la poignée cassée, qui a été jetée. La plaignante fournit le nom du magasin d’ici où elle dit avoir acheté l’objet, en 2014. Celui-ci n’est pas vraiment surpris. Il indique que six plaintes de clients pour détachement de manche ou risque de détachement sur ce type de faitout lui ont été rapportées de 2013 à 2016. Et ajoute avoir exigé depuis 2011 que le numéro du fabricant et la date de production soient gravés sous les poignées, or la marmite incriminée n’avait pas ces marques.

«La responsabilité de la sécurité d’un produit incombe aux personnes qui le mettent sur le marché, à savoir le producteur, l’importateur, le détaillant et le prestataire de services»

Rien ne prouve dès lors que la casserole qui a lâché sort de chez cette enseigne, car d’autres commerces en proposent également. Les tickets et décomptes bancaires produits par la victime ne disent pas clairement à quel article ils se réfèrent. L’enjeu n’est pas anodin. Le Tribunal cantonal relève en effet que «la responsabilité de la sécurité d’un produit incombe aux personnes qui le mettent sur le marché, à savoir le producteur, l’importateur, le détaillant et le prestataire de services». Et de préciser que «le fabricant et le vendeur du produit pourraient être tenus pour responsables».

Les coûts occasionnés par cette enquête impossible sont laissés à la charge de l’État. Entre les frais de justice et les honoraires d’avocat, il y en a pour environ 4000 francs. (24 heures)