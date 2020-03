Faut-il créer une filière de prise en charge dédiée au coronavirus?

D’un côté, les personnes soupçonnées d’être infectées. De l’autre, les patients souffrant d’autres pathologies. Dans «24 heures», le Dr Jean-Pierre Randin montait aux barricades en plaidant pour une séparation stricte des filières de prise en charge et la création de centres dédiés au coronavirus en vue de ralentir sa propagation et protéger les médecins en cabinet.

La Société vaudoise de médecine (SVM) vient d’envoyer un courrier au Conseil d’État afin qu’il étudie cette proposition. «Nous faisons remonter une opinion partagée par un certain nombre de médecins mais nous ne prenons pas position», précise le président de la SVM, Philippe Eggimann.

«Des structures dédiées au virus existent déjà», répond Éric Masserey, médecin cantonal adjoint. Il se réfère aux huit centres en charge du dépistage et de la prise en charge du Covid-19. L’Hôpital de Nyon, par exemple, a bâti devant ses portes une structure modulaire. À Lausanne, l’Hôpital ophtalmique vient de planter une tente de tri devant son entrée pour évaluer l’état de santé des patients, fournisseurs et visiteurs. «Ce tri permet d’écarter toute personne sans condition urgente présentant des symptômes de type grippal, indique l’institution. Son objectif est de protéger les collaborateurs et la capacité à prendre en charge les situations médicales urgentes.»

L’association des médecins suisses (FMH) va plus loin et évoque la situation des cabinets dans un courriel adressé le 17 mars à ses membres. «Pour assurer la prise en charge ambulatoire au cours des prochains mois, il est essentiel que les médecins installés protègent leurs collaboratrices et collaborateurs mais qu’ils se protègent aussi eux-mêmes. Car si vous devez rester en quarantaine, il deviendra très difficile d’assurer la prise en charge ambulatoire et les hôpitaux seront encore plus sollicités.» La faîtière ajoute que «lors de suspicion de contamination, les patients devraient être examinés et diagnostiqués hors des cabinets (dans des containers, tentes, centres de test ou autres locaux séparés). Une séparation stricte et durable est essentielle, car selon les dernières découvertes, le coronavirus peut survivre longtemps sur les surfaces lisses.»

L’inquiétude est que les médecins contaminent leur patientèle (et vice versa) et doivent fermer boutique. Problème de fond: les asymptomatiques, propagateurs du virus. Des praticiens vaudois de toutes disciplines se rendent compte, ces derniers jours, qu’ils sont malades et qu’ils ont donc pu transmettre le coronavirus à leurs patients durant plusieurs jours, avant l’apparition des symptômes.

Souvent dépourvus de tests de dépistage ou de masques, les médecins en cabinet sont mal équipés pour faire face. «Contrairement à l’hôpital, ils ne sont pas dans une structure qui propose un encadrement institutionnel, dit Pierre-André Repond, secrétaire général de la SVM. L’idée de filières distinctes est bonne à prendre. Elle devrait être mise sur la table dans la mesure où elle prend en considération la pratique des médecins et pourrait être une solution pour les protéger.» Éric Masserey n’y est pas favorable. «Les médecins âgés ou à risque de complications et ceux qui ne se sentiraient pas à l’aise avec ces tests de dépistage ne sont pas obligés de les faire. Mais les autres doivent pouvoir continuer. Il faut éviter l’engorgement de centres qui ne sont pas faits pour ça.»

Plutôt qu’un modèle «rigide» d’une filière strictement à part, le médecin cantonal adjoint défend un renforcement global du dispositif sanitaire. «Nous souhaitons améliorer au maximum les capacités de prise en charge et de dépistage. Surtout là où les gens vivent. Serait-ce une bonne chose de déplacer des personnes fragiles dans des centres dédiés au coronavirus? Je ne crois pas.» Son message: «Les médecins doivent continuer à prendre en charge leurs patients, Covid-19 ou pas.»

Et les professionnels contaminés? «Bien sûr, il y a des cas et c’est un vrai souci. Les médecins doivent pouvoir se protéger. Nous avons pu continuer de livrer des masques en cabinet mais c’est un problème. Dans la gestion de cette crise, le matériel est un facteur limitant.»

Le Dr Philippe Eggimann attend par ailleurs des autorités cantonales des directives d’hygiène plus claires pour ses confrères. Concernant le nombre de personnes en salle d’attente, par exemple.