«Fédé» maousse, centenaire costaud

1919-2019. Il y a un siècle naissait à Lausanne la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC). La «Fédé» pour les intimes. Une des sept plus grandes associations du canton avec ses 7800 membres. Plus de 500 d’entre eux étaient réunis dimanche à Savigny pour l’assemblée générale annuelle, qui lançait une année de commémorations comprenant un spectacle, la publication d’un livre, une exposition et, surtout, 19 jours de festivités qui se dérouleront du 3 au 21 juillet à Savigny.

«Cette fois ça y est, on y est à cette année du 100e!» s’est d’ailleurs réjoui en ouverture d’assemblée Cédric Destraz, le président central. Mais à cinq mois du lancement de la fête principale, un important travail préparatoire reste à effectuer. Le président du comité d’organisation, Mathias Dupertuis, a d’ailleurs rappelé que si les premières constructions sont sorties de terre et que 122 personnes travaillent déjà dans les différentes commissions, de très nombreux bénévoles sont encore recherchés. Outre les travaux de montage et démontage, plus de 9000 tranches horaires sont en effet à pourvoir.

Pour le reste, l’assemblée générale est un condensé de la vie de la «Fédé», avec une organisation rodée, des traditions vivantes, une dose de bonne humeur et quelques excès alcooliques pour un petit nombre. Il faut dire que les sociétés candidates à l’organisation de manifestations accueillaient depuis 8 h 30 les participants devant la salle du Forum de Savigny, sous une véritable tempête de neige. Et certains ont faussement cru que le vin chaud ou le thé au rhum était les meilleurs moyens de lutter contre le froid.

Sociétés en compétition

Comme le symbolisaient les costumes-cravates portés par les membres du bureau central, à l’intérieur de la salle, l’ambiance était toutefois beaucoup plus sérieuse. Car le menu de cette 99e assemblée générale comportait plusieurs points prouvant l’adaptation constante de la fédération centenaire: une révision des statuts vieux de 25 ans, qui ne comportaient pas le mot «internet»; un ajustement des cotisations restées stables depuis 33 ans et qui passeront donc de 6 à 14 fr. par an pour les membres d’une société de Jeunesse; et enfin un appel aux futurs membres d’une nouvelle commission technique qui secondera les organisateurs de manifestations en matière de développement durable, protection des sols et sécurité.

Le rendez-vous est aussi impatiemment attendu par les candidats à l’organisation d’une manifestation l’année suivante. Les différentes postulations sont soumises à l’assemblée par l’intermédiaire de petits films chargés de séduire les votants. À ce petit jeu, Vucherens a raflé à ses «adversaires» de Poliez-Pittet l’organisation du Concours théâtral 2020, suscitant cris de joie pour les uns, mines déconfites pour les autres. La tâche a été plus simple pour la Jeunesse des Moulins, seule à revendiquer l’organisation du Camp de ski 2020 et celle de Palézieux, pour le Rallye 2020.