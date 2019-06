Feu vert à la métamorphose de la gare de Lausanne

C’est parti pour le chantier à 1,3 milliard, qui vise à réaménager la gare de Lausanne. Enfin, presque. L’Office fédéral des transports (OFT) a donné son feu vert aux travaux en approuvant les plans déposés par les CFF en 2015. Mais le rapport de l’OFT est assorti d’un bon nombre de remarques qui devront être analysées. Leurs conséquences sur le chantier et son aménagement ne seront donc connues qu’à la rentrée d’automne. Dans un communiqué, les CFF, le Canton de Vaud et la Ville de Lausanne se réjouissent de cette nouvelle. «Elle était attendue, dit la conseillère d’État Nuria Gorrite, en charge des Infrastructures. C’est une étape symbolique qui nous permet d’aller de l’avant, non seulement à la gare, mais aussi dans les projets de métros.»

Pour la municipale lausannoise Natacha Litzistorf, la journée de mardi est aussi un jour de «fête». «Il faut s’en réjouir aujourd’hui, sans oublier qu’on s’avance vers quinze ans de travaux autour de la gare», dit-elle. Heureuse de l’aboutissement d’une collaboration mêlant de nombreux intervenants, elle songe aussi aux riverains. «Il faudra se donner la peine de minimiser les nuisances et rendre les chantiers attractifs, par des animations notamment.»

Si l’heure est aux réjouissances, on ne sait pas quand interviendra le premier coup de pioche de ce chantier hors norme. Aussi les CFF devront-ils plancher cet été sur son calendrier, après avoir analysé les remarques de l’OFT. «Sur un chantier de cette taille, il est normal que l’OFT fasse des remarques», précise Jean-Philippe Schmidt, porte-parole des CFF. Quant à savoir quand les travaux débuteront, il est bien en peine de le dire. La décision de l’OFT est soumise à un délai d’opposition auprès du Tribunal administratif fédéral, dont le jugement serait lui aussi soumis à un éventuel recours auprès du Tribunal fédéral. (24 heures)