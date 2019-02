Filière maîtrisée d’A-triaux à Z-aucisses

Avant, Valérie et Laurent Chappuis élevaient des porcs dans leur ferme de Lussery-Villars, en surplomb de la Venoge. Aujourd’hui, ils en élèvent toujours. Des porcs blancs – traditionnels – bénéficiant d’une épaisse litière de paille et pouvant se dégourdir les pattes sur une terrasse partiellement couverte. Pourtant, tout a changé.

Désillusionnés par la production de masse pour les grands distributeurs, ils ont fait le choix en 2007 de mieux valoriser leur production. «À force de vendre à perte, nous avons décidé de stopper l’hémorragie», explique leur fils Valentin, devenu associé sur le domaine.

Pour tendre vers l’autonomie, ils ont progressivement augmenté la part de vente de directe de leur production, qui se monte à 1500 têtes par an. Mais aussi cultivé la nourriture de leurs animaux, utilisé leurs déjections comme engrais, et emballé leur viande. Seul le bouchoyage se fait hors de la ferme familiale. Mais à huit kilomètres seulement, chez un boucher installé dans un autre village du Gros-de-Vaud.

La famille a ainsi mis en place une filière équitable, où elle maîtrise toutes les étapes. En plus, le soja a été banni de l’alimentation des porcs, la durée d’engraissement prolongée pour obtenir une viande plus goûteuse et tous les intervenants sont désormais justement rétribués. Enfin, le tout a été placé sous une nouvelle marque, Les Saveurs du Coin. Un jeu de mots justifié puisque Le Coin est le lieu-dit où la ferme a été bâtie.

Salaire de cette réorganisation, depuis deux ans, les Chappuis ont atteint une indépendance totale. Leur viande se retrouve dans les assiettes de Novae - un spécialiste de la restauration collective pour entreprises haut de gamme - chez des boucheries et épiceries de la région et dans des points de vente particuliers comme le garden centre Andréfleurs à Assens ou La Ferme vaudoise à Lausanne.

Le reste est écoulé par les Chappuis eux-mêmes. Directement à de gros clients privés comme des restaurateurs, ou via le petit magasin créé dans leur ferme (ouvert le lundi de 17 h à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 13 h). La famille tient également un stand chaque vendredi de 15 h à 18 h 30 au Marché du Taulard à Romanel-sur-Lausanne. «Et nous sommes en discussions pour tenir un stand les mercredis et samedi à Lausanne», précise Valérie Chappuis.

Saucisson, saucisses aux choux, saucisse à rôtir, côtelettes et autres osso bucos font ainsi le bonheur des gastronomes, au détail ou par lot. «Encore récemment, une dame m’a dit qu’elle retrouvait dans nos produits le goût de ce qu’elle mangeait chez sa grand-mère», apprécie l’éleveuse. Les Saveurs du Coin ont aussi développé quelques produits plus spécifiques comme de la sauce bolognaise prête à l’emploi, du lard grillé aux épices ou des saucissons en croûte prêts à être enfournés. «La demande est née sur un stand au marché où je faisais goûter cette recette pour présenter nos saucissons à cuire, explique Valérie Chappuis. Les gens voulaient en acheter, mais je n’avais pas prévu de les vendre déjà prêts dans la pâte!» Dès son retour à la maison, l’éleveuse a donc cherché le moyen d’ajouter ce produit à sa gamme. (24 heures)