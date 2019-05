Fin négociateur, PYM a le respect de ses adversaires

«Un grand homme d’État» qui aura «marqué le Canton». Comme une évidence, les personnes ayant côtoyé Pierre-Yves Maillard ces quinze dernières années, de quelque bord qu’elles soient, lui témoignent le respect dû au politicien «chevronné», «compétent» et «doué» qu’il est.

«Le bilan de Pierre-Yves Maillard ne pourra être tiré que dans quelques années»

Pour s’extraire du panégyrique socialiste, il convient aussi d’écouter ses «adversaires» parler de PYM. Car bien sûr, le solide bilan dont l’intéressé se prévaut ne saurait faire l’unanimité. Directrice de la Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Claudine Amstein se dit ainsi «préoccupée» par le développement des prestations sociales dont le ministre a été le moteur. «Comment pourra-t-on les financer à moyen terme? On l’ignore. C’est pourquoi je dis que son bilan ne pourra être tiré que dans quelques années.»

Pour Jean-Michel Dolivo, député et chef du groupe Ensemble à Gauche, les mesures sociales votées sous l’ère Maillard sont «de très modestes avancées». Voire «des emplâtres sur des jambes de bois», à l’image des subsides à l’assurance maladie, qui plafonnent le poids des primes supporté par les Vaudois. «Pierre-Yves Maillard a une forte capacité de persuasion et d’action, c’est indéniable. Mais il ne l’a pas exploitée alors qu’une marge de manœuvre était rendue possible par la croissance économique du canton. Il a accepté une politique fiscale très favorable aux grandes entreprises qui n’a pas permis de sortir de l’austérité larvée affectant le service public. Aucune réponse n’a été apportée à la sous-dotation en personnel dans le milieu de la santé, par exemple.»

«Il a un style cash, franc, avec une perception accrue du rapport de forc»

Le syndicaliste de SSP David Gygax a eu maintes occasions de croiser le fer avec le ministre, actif jadis au sein de la FTMH. Et il relativise toute supposée confraternité. «Pierre-Yves Maillard a été trois ans syndicaliste et quinze ans conseiller d’État. Je peux vous assurer que ce n’était pas un infiltré: il a assumé sa fonction comme telle. Il y a eu beaucoup d’affrontements, sur la grille des salaires – notamment au CHUV – ou la caisse de pensions, et c’était dur. Il a un style franc et cash, ce qui est appréciable, et il fonctionne au rapport de force. Il bouge sous la pression, celle d’un préavis de grève par exemple. Au final, on a toujours pu trouver des compromis, mais parce qu’on s’est battus!»

Les négociations menées avec lui dans le cadre de la RIE III ont été difficiles, convient Claudine Amstein. «Mais il a vu la nécessité pour le canton d’avoir une économie forte qui rapporte de l’argent. Nous nous sommes aussi opposés durant des campagnes et c’est un débatteur redoutable.»

«Sa capacité d’écoute fait son ADN de négociateur, mais depuis deux ans le dialogue est plus dur, comme si ses convictions de gauche avaient pris le dessus»

PYM a d’ailleurs pu mettre à profit ses talents d’orateur au sein de la Commission thématique de la santé du Grand Conseil. «Il a parfois fallu que je lui donne des coups de coude pour qu’il laisse parler les députés, tant il était emporté dans son élan enthousiaste et enthousiasmant», se souvient son président, le Vert Vassilis Venizelos. «Il a insufflé au sein de la commission sa culture du compromis qui a permis de faire avancer beaucoup de projets, de motions ou postulats. Si l’initiative pour les soins dentaires était passée par là plutôt que par une commission ad hoc, plus politisée, je pense qu’un compromis aurait plus facilement pu être trouvé au niveau du Grand Conseil.» Même si le conseiller d’État «n’a pas une sensibilité marquée pour l’écologie», le chef du groupe Vert au parlement ne lui en tient pas rigueur: «Cela n’a pas eu de conséquence, car il a soutenu la majorité gouvernementale sur ces questions.»

Inoxydable, Pierre-Yves Maillard? Non sans relever sa formidable «maîtrise des dossiers» et son «sens de l’État», le président de la Société vaudoise de médecine, Philippe Eggimann, a relevé un changement depuis sa réélection, il y a deux ans. «Les discussions avec lui sont devenues plus difficiles, comme si ses convictions de gauche avaient pris le dessus sur sa capacité d’écoute, qui fait pourtant son ADN de négociateur. Il était moins ouvert au dialogue, plus pressé d’aboutir. Ce qui nous a amenés à saisir la Cour constitutionnelle contre un règlement sur la rémunération des médecins hospitaliers, que les juges ont d’ailleurs abrogé. Est-ce lié à l’usure du pouvoir?» (24 heures)