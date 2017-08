Fini de parquer gratos à la pause de midi!

C’est un petit autocollant qui fait sensation ces jours au centre-ville de Lausanne. Apposé sur les horodateurs, il informe les automobilistes que la donne a changé. A partir de maintenant, et dans tout l’hypercentre qui s’étend de la Cité à la gare et de Chauderon au Parc Mon-Repos (zone L), il n’est plus autorisé de se parquer gratuitement entre 12 h 30 et 13 h 30. Cela concerne tout de même… 1600 places de parc.

«Nous n’innovons pas en la matière. Cette pratique est l’usage dans toutes les grandes villes de Suisse, comme Genève, Zürich, Bâle ou encore sur la place du Marché à Vevey ou au centre-ville de Neuchâtel. Nous ne faisons qu’uniformiser une pratique», explique Patrick Etournaud, chef du service des Routes et de la Mobilité à Lausanne.

C’est par une annonce dans la Feuille des Avis officiel, parue presque incognito en juin dernier, que l’information est tombée. Elle n’a en tout cas suscité aucune opposition. Mais pourquoi une telle décision? «Notre volonté est de lutter contre les voitures ventouses qui restent stationnées entre midi et deux heures dans l’hypercentre. Durant ce laps de temps, l’offre en parking est pratiquement nulle dans ce secteur, tout comme le taux de rotation», légitime Patrick Etournaud. Pour ce dernier, les commerçants seront d’ailleurs les premiers satisfaits de ce changement. «Nous devons adapter les horodateurs et informer les gens, quartier par quartier.» Ce travail a commencé le 7 août et devrait prendre deux semaines et demie.

Reste que faire payer le stationnement sur 1600 places de parc entre midi et deux heures, cela doit aussi pas mal rapporter d’argent à la Ville. Patrick Etournaud reconnaît que cela aura un «certain impact» sur les recettes. Combien? «Cela reste difficile à estimer précisément. Il y avait des automobilistes qui ne payaient pas juste avant et juste après cette période. Mais s’il faut articuler un chiffre, disons que les recettes supplémentaires seront de quelques centaines milliers de francs.»

Pour info, toutes recettes confondues en matière de stationnement à Lausannne, les recettes sont de 18,5 millions de francs par année: 10 millions proviennent du stationnement à l’heure, le solde des macarons, des parkings P+R ou des cartes à gratter.

Une autre modification apparaît à Lausanne: hormis les endroits très spécifiques comme à la gare de Lausanne, il est désormais possible de stationner deux heures durant sur l’ensemble des places payantes en ville, contre une seule auparavant. (24 heures)