Foehn et températures printanières attendus en montagne

Une situation de foehn est attendue ce lundi matin et devrait fortement se renforcer dans l'après-midi. MétéoSuisse qui a émis une alerte de degré 3/5 prévoit en effet des rafales de 130-160km/h en montagne et localement plus et 90-120km/h en plaine.

#meteosuisse #blogmeteosuisse Une #tempête de #foehn est attendue dans les Alpes entre lundi et mercredi. Le blog du jour entre dans les détails des conditions qui doivent être remplies pour que le foehn souffle. Évaluons la situation à venir. https://t.co/cgLwyJeXpA pic.twitter.com/Kb1568JDqQ — MétéoSuisse (@meteosuisse) December 15, 2019

Températures printanières

Les températures seront donc très douces pour la saison. «Surtout en moyenne montagne», indique Frédéric Glassey, directeur de MeteoNews. Il ne regèlera pas en-dessous de 2000 mètres d'altitude avant jeudi, le jour comme la nuit. La neige devrait donc massivement fondre. «Le timing des dernières chutes de neige était pourtant parfait, à quelques jours de Noël. C'est dommage, ajoute le météorologue.

La chaleur devrait déstabiliser le manteau neigeux ce qui pourrait localement provoquer des «avalanches de printemps». Cette situation devrait prendre fin jeudi soir. «Dès vendredi, les précipitations devraient faire leur retour avec une limite pluie-neige d'abord vers 2000 mètres d'altitude, avant de s'abaisser durant le week-end.»