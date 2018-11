For Ever Godard

Le 3 novembre 1948, à Lausanne, était signé l’acte de fondation de l’Association Cinémathèque suisse, qui allait permettre à cette toute jeune institution, née à partir du ciné-club de la ville, d’accueillir les 400 copies de la collection des Archives cinématographiques suisses de Bâle. C’est le début de 70 ans d’histoire d’une archive audiovisuelle d’une richesse exceptionnelle, constituée au fil du temps grâce à la pugnacité de ses directeurs et de ses collaborateurs.

Au fil des ans, de très nombreux compagnonnages se sont noués entre l’institution et des cinéastes, comme la plupart des cinéastes suisses (et en particulier Daniel Schmid, Alain Tanner, Claude Goretta et Michel Soutter), ainsi qu’Erich von Stroheim, Georges Franju, Milos Forman, Luis Buñuel, Claude Autant-Lara, Theo Angelopoulos, Frank Borzage, sans oublier de nombreux comédiens et comédiennes, et parmi eux Liselotte Pulver, Marthe Keller, Jean-Luc Bideau et bien sûr Michel Simon.

«Comme le rappelle volontiers Freddy Buache, un des liens les plus anciens entre la Cinémathèque suisse et un réalisateur est sans doute celui qui existe avec Jean-Luc Godard»

Mais comme le rappelle volontiers Freddy Buache, son directeur de 1951 à 1996, un des liens les plus anciens entre la Cinémathèque suisse et un réalisateur est sans doute celui qui existe avec Jean-Luc Godard. Dès le tournage d’«Opération béton» en 1954 au barrage de la Grande-Dixence, «les relations entre Godard et la Cinémathèque suisse furent proches de celles intervenant à Paris avec Henri Langlois et Mary Meerson. Dans ce cadre, elles créèrent, par sympathies multiples, comme l’a dit Victor Hugo, le sens et la profondeur du tableau.»

Cette longue relation accompagne ainsi (presque) toute l’histoire de la Cinémathèque, que ce soit quand celle-ci lui consacre des hommages et des rétrospectives en 1981, 1984 ou 1991, quand Godard participe au congrès de la Fédération des archives du film en 1979 à Lausanne, quand il vient y tourner ou y visionner des images pour ses films, ou lorsqu’il (dé)tourne la commande d’un film autour de la ville de Lausanne en l’exceptionnelle «Lettre à Freddy Buache».

Une programmation voulue par le cinéaste

Aujourd’hui, c’est lui-même qui a composé le programme qui se développe en novembre entre la «sin aima tech», où il montre ses cinq films précédents, et le Théâtre de Vidy autour de la projection de son dernier film, «Le livre d’image», dans la salle de La Passerelle réaménagée pour l’occasion.

Ce film qui entremêle d’innombrables extraits de films, morceaux de télévision, bribes d’internet, fragments littéraires et emprunts picturaux, va bien au-delà de ce que l’on a l’habitude de voir et d’écouter.

Cette programmation conjointe, voulue à Lausanne par le cinéaste, est donc une sorte de continuation de la fraternité entre le plus moderne de nos cinéastes et cette Cinémathèque qui, non seulement, se doit de conserver la mémoire du cinéma, mais se doit de la mettre toujours en jeu à travers les artistes qui s’en emparent. Et qui, mieux que Jean-Luc Godard, pourrait le faire?

Ainsi, ce programme nous restitue à la fois une expérience de l’histoire du cinéma, de sa vision du monde, et une plongée dans l’évolution de la représentation du spectacle cinématographique. Un voyage idéal pour le 70e anniversaire de la Cinémathèque. (24 heures)